Miguel Salazar Madrid, 30 MAR 2026 - 16:50h.

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En Mijas (Málaga), un hombre ha intentado sin éxito robar en un bar con un machete. Las imágenes del momento en el que el invividuo entra en el establecimiento, que se pueden ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, muestran la surrealista reacción de los hosteleros que se encontraban en aquellos instantes trabajando.

Un camarero y dos clientes optan por tirar de humor ante la llegada del individuo que pretendía con su arma intimidar a los allí presentes para llevárselo todo. Las que iban a ser las víctimas se encuentran poco amedrentadas frente a un 'ladrón' que cada vez se enfada más y llega incluso a golpear la barra. "¡Toma el money!", exclaman entre risas.

La increíble reacción del camarero

Los hosteleros pensaban que el hombre estaba en tono bromista y que para nada quería amenazarles. Por eso, le llegan a decir incluso que estaban "llamando" al "'tito Franco'". Sin más, el 'ladrón se marcha por donde ha entrado con su machete sin conseguir nada a cambio.

Álvaro y Alejandro son el dueño y el camarero del bar de Mijas en donde sucedió todo. "Pensábamos que nos estaba gastando una broma", comenta el segundo en directo en 'El tiempo justo'.