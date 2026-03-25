Miguel Salazar Madrid, 25 MAR 2026 - 17:07h.

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Los vecinos de la localidad de Vélez-Málaga no pueden más. Algunos de ellos han compartido su enfado en 'El tiempo justo' por la oleada de asaltos que, en muchos casos, suelen ir acompañados de actos violentos. "Vivimos con miedo", denuncia Mari Carmen.

Hace tan solo una semana, esta vecina vio por las cámaras de su alarma a los ladrones campando a sus anchas. "Saltó la alarma y vimos cómo entraban", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Había cuatro individuos en aquél momento que intentaban asaltar la vivienda pasando desapercibido.

"Esto es un sinvivir"

Dice que, debido a la inseguridad con la que conviven desde hace años, están todos conectados a través de un grupo de WhatsApp por donde comentan alguna situación de peligro. "Lo habíamos visto ya, pero esto es un sinvivir", agrega en el programa de Telecinco. Mari Carmen comparte además que la policía, a la que han pedido ayuda, "no tiene medios". "No hay leyes que protejan a las personas de pie", dice muy indignada Mari Carmen.

Hay más casos como el de Rafael. Los ladrones entraron por la ventana de su casa y lo dejaron todo "devastado". "Estamos hartos con la inseguridad, porque encima el Delegado de Gobierno nos da largas", denuncia. En su asalto no hubo violencia, aunque en el de Armando sí que existieron agresiones como denuncia él mismo. "Me tiraron al suelo y me arañaron todo, fuimos al hospital y me curaron. Fuimos a la policía, no podían hacer nada", señala.