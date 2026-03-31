El conductor ha embestido frontalmente al vehículo policial que le cortaba el paso para intentar huir

Los dos agentes que se encontraban en el interior del vehículo han tenido que ser trasladado al Hospital de Valdemoro con pronóstico leve

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MadridLa Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que esta madrugada se había dado a la fuga por la A-4 y ha acabado embistiendo al vehículo de la Benemérita que le cortaba el paso a la altura de Valdemoro.

Los hechos se han producido sobre las 2.30 horas de este martes, cuando la Guardia Civil ha recibido un aviso de la Policía Nacional alertando de un vehículo que se había dado a la fuga por la A-4 a la altura del kilómetro 7, en Villaverde.

El conductor embistió al vehículo policial

Tras realizar un operativo policial, coordinado con las patrullas de servicio, la Agrupación de Tráfico y la propia Policía Nacional, las fuerzas de seguridad consiguieron aislar al vehículo fugado en una campa en Valdemoro.

Finalmente, la colisión con el coche de la Guardia Civil se produjo cuando el conductor, ahora detenido, intentó huir en sentido contrario en el kilómetro 29 de la A-4, embistiendo frontalmente al vehículo policial que le cortaba el paso.

Los dos agentes que se encontraban en el interior del vehículo han tenido que ser trasladado al Hospital de Valdemoro con pronóstico leve. Por su parte, el conductor del coche fue finalmente detenido cuando, tras apearse del vehículo, trataba de cruzar la A-4 a pie.