Buscan a German Tegaday, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el viernes

Claudia Barraso 30 MAR 2026 - 17:51h.

Las autoridades de Las Palmas de Gran Canaria buscan a German Tegaday, de 47 años, desaparecido desde el viernes

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Buscan a Germán Tegaday, un hombre de 47 años que desapareció el pasado viernes 27 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. Fue visto por última vez hace tres días y las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para dar con alguna pista que lleve hasta su paradero.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha publicado un cartel en su página web y en sus redes sociales para que pueda ser identificado por más personas. Tiene 47 años, los ojos marrones, mide alrededor de 1,75 metros, tiene el pelo rapado y no especifican nada sobre su constitución. En el mismo post han proporcionado el correo de la organización, y el perfil de la Policía para poder dar el aviso.

El vecino fue visto por última vez el viernes. Las autoridades no han confirmado más sobre con quién fue visto por última vez o dónde. Tampoco quién ha denunciado su desaparición. No hay más pistas sobre dónde podría haber ido o qué le podría haber pasado. Todas las hipótesis están abiertas para encontrarle.

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Establecen un operativo de búsqueda

Cualquier información sobre el paradero del desaparecido puede ser clave para dar con él lo antes posible. Por el momento, no han confirmado tener más noticias sobre el hombre de 47 años. Desde el cuerpo de seguridad han establecido un operativo de búsqueda donde buscan por los alrededores de la zona cualquier signo que pueda indicar que sigue con vida o hacia dónde pudo ir.