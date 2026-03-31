Una mujer exorcizada relata su experiencia: "Sentía presencias malignas y mi cuerpo se movía solo"

Una mujer relata su experiencia con posesiones demoníacas y cómo fue ayudada por un exorcista

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El papa León XIV se ha reunido con exorcistas de todo el mundo ante el aumento del satanismo, un fenómeno que, según apuntan, estaría creciendo especialmente a través de las redes sociales.

'El tiempo justo' ha podido hablar con una mujer que asegura haber sido exorcizada y que relata los primeros síntomas que experimentó: “Hubo un momento en mi vida de mucho dolor y sufrimiento, y me rebelé contra Dios. Empecé a investigar sobre sectas satánicas con la intención de entrar en alguna. Durante ocho meses sufrí pesadillas y, al despertar, sentía presencias malignas a mi lado. Notaba que me agarraban del cuello, me tiraban de los pies y la cama se movía como si fuera un terremoto”.

Mujer exorcizada: "Cuando asistí a misa, empecé a temblar, caí al suelo sin saber cómo y hablaba en lenguas de forma muy agresiva"

También explica lo que le ocurrió al acudir a una iglesia: “Fui al médico y me hicieron pruebas, pero todo salía bien. Sin embargo, me seguían pasando cosas muy extrañas. Cuando asistí a misa, empecé a temblar, caí al suelo sin saber cómo y hablaba en lenguas de forma muy agresiva. Sentía que se manifestaban en mí personalidades malignas que no eran yo”.

Finalmente, decidió acudir a un exorcista, quien, según su testimonio, pudo ayudarla: “Cuando fui, aquello se manifestó claramente. Me tumbé en el suelo, mi cuerpo se encorvaba hasta que la frente tocaba el suelo, e incluso llegué a elevarme. A base de forzar la salida de los demonios, estos iban abandonando mi cuerpo, uno de ellos era Belcebú y otro, Satán”.