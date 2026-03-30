Miguel Salazar Madrid, 30 MAR 2026 - 17:15h.

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya apuntó en octubre de 2024 a los hermanos González -'Juli' y 'Lolo'- como principales sospechosos en la muerte de Francisca Cadenas. Así consta en el informe policial al que ha podido acceder en exclusiva 'El tiempo justo'.

Los especialisas de la sección de análisis de conducta delictiva realizaron hasta siete entrevistas a personas cercanas al entorno de la victima para dar con el hallazgo de sus restos óseos en la vivienda de los dos vecinos de Hornachos. "Dos años antes escriben el guion de lo que habían resuelto dos años después", asegura el periodista Alfonso Egea.

Lo que valoraban los agentes: "víctima de homicidio con ocultación de cadáver"

En aquél momento los agentes ya valoraban la hipótesis de que Cadenas había sido "víctima de homicidio con ocultación de cadáver", algo que se ha confirmado ahora en 2026 cuando 'Juli' ha confesado que acabó con su vida aquél 9 de mayo de 2017.

El pequeño tramo de 47 metros donde desapareció Francisca Cadenas también fue clave para dar con sus asesinos. "El responsable tendría vinculación con alguna de las viviviendas que estaban situadas en el corto recorrido que estaba efectuando Francisca, probablemente por residir en una de ellas", reza el informe policial al que hemos podido acceder en este programa.