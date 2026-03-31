La normativa municipal en Ibiza limita el estacionamiento de las autocaravanas, permitiéndolo únicamente en campings

La falta de vivienda asequible está empujando a muchos trabajadores a abandonar Ibiza

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IbizaEl precio de la vivienda continúa al alza en España. En el primer trimestre del año, tanto la vivienda nueva como la de segunda mano se han encarecido de media un 14,3% respecto al mismo periodo del año anterior, una subida que está teniendo especial impacto en destinos turísticos como Baleares.

En islas como Ibiza, el acceso a un alquiler se ha convertido en un problema estructural que afecta incluso a trabajadores esenciales. Profesionales de sectores como la hostelería, la limpieza o la sanidad se ven obligados a buscar alternativas ante la imposibilidad de asumir los precios del mercado. En muchos casos, la única opción pasa por vivir en autocaravanas, una situación que el pasado verano afectaba a alrededor de 1.200 personas.

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Las multas por vivir en autocaravanas

Sin embargo, esta solución también está en el punto de mira de las autoridades locales. La normativa municipal limita el estacionamiento de estos vehículos, permitiéndolo únicamente en campings, cuyo coste puede superar los 1.500 euros mensuales. Esto ha derivado en sanciones económicas elevadas para quienes no pueden asumir ese gasto.

Es el caso de Denis, enfermero interino en el hospital de Can Misses, que se enfrenta a una multa de 20.000 euros por estacionar en suelo rústico. Asegura que recurrirá la sanción, aunque no descarta solicitar un traslado fuera de la isla ante la situación. Otro trabajador afectado es Unai, empleado del aeropuerto, que ya ha recibido varios avisos y podría enfrentarse a una multa de hasta 30.000 euros si reincide. Denuncia que la falta de alternativas le sitúa en una situación de “angustia constante”.

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La falta de vivienda asequible está empujando a muchos trabajadores a abandonar Ibiza, en plena temporada alta, ante la imposibilidad de encontrar alojamiento digno.