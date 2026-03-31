Asun Chamoso 31 MAR 2026 - 12:45h.

El listado definitivo de solares a licitar se publicará antes de que acabe el mes de abril

El Govern tiene el plan de incorporar 50.000 pisos, la mayoría de alquiler, antes de 2030

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BarcelonaCataluña busca promotores que construyan unas 566 viviendas públicas en 42 pequeños solares repartidos 31 municipios. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado los convenios que permitirán al Govern convocar concursos de licitación. Son terrenos donde, en su mayoría, sólo se pueden construir 20 pisos o menos, a menudo de ayuntamientos que no tienen los medios técnicos para convocar ellos mismos estos concursos. Una vez firmados los convenios de colaboración con los ayuntamientos, el Govern abrirá la licitación antes de finalizar el mes de abril. Es la primera vez que la Generalitat licita terrenos que no son de su propiedad.

El proyecto forma parte del Plan 50.000, una iniciativa para ampliar el parque público de vivienda con 50.000 pisos, mayoritariamente de alquiler, hasta el año 2030. Para encontrar solares en las condiciones adecuadas para empezar a construir cuanto antes, se abrió la primera convocatoria, en la que se aportaron 670 solares. En 332, los ayuntamientos se encargan de encontrar al promotor para construir las viviendas mientras que en el caso de 338 solares, los municipios encomendaron a la Generalitat la tarea de encontrar promotores con concursos públicos.

La gestión de estos 338 solares sin promotor se ha diferenciado según si pueden albergar más de 20 viviendas o menos. El objetivo de esta diferenciación es impulsar pujas donde se puedan construir el mayor número de viviendas posible. En el caso de los mayores solares, se han agrupado en varios paquetes, con alguna excepción, y está en marcha el primer concurso.

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En cambio, 215 solares de los 338 por los que la Generalitat debe encontrar promotor tienen capacidad para 20 pisos o menos. Se da la circunstancia, además, que se encuentran en municipios con pocos medios técnicos para asumir la convocatoria de los concursos necesarios. En este caso, se ha optado por licitar individualmente cada solar, sin agruparlos, para que la Generalitat convoque directamente cada concurso. Cuando un promotor se interese por uno de los terrenos, se iniciará el procedimiento de licitación en el plazo de un mes y después se adjudicará a la mejor oferta presentada.

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Aviso a especuladores

Para el presidente catalán, "La firma es el primer paso de una política para ir construyendo vivienda protegida en toda Cataluña en formatos más pequeños". Salvador Illa deja un mensaje claro: "En Cataluña queremos gente que quiera invertir en vivienda, pero no queremos gente que quiera especular con la vivienda. Por tanto, bienvenidos inversores si desea hacer vivienda de protección, si quiere ayudarnos a resolver el problema de la vivienda y si desea tener rentabilidades normales, entendiendo que la propiedad también tiene una función social".

Por su parte, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque, destaca que se trata de “una línea de trabajo inédita que se suma a las que estamos impulsando para ampliar el parque público”. Y añade que "si somos capaces de mantenerlas de forma sostenida, podremos lograr que el 15% del parque sea vivienda pública protegida de forma permanente".

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Condiciones

Una vez seleccionado el promotor, la Agencia de la Vivienda de Cataluña velará durante 75 años por los derechos de superficie. Transcurrido este tiempo, las viviendas revertirán a los ayuntamientos. Por su parte, cada consistorio se compromete a otorgar la licencia de obras en tres meses desde que reciba el proyecto constructivo. Cada ayuntamiento firmante de convenio ha podido optar por llevar a cabo él mismo el procedimiento de selección de los adjudicatarios de las viviendas. Si no han escogido esa posibilidad, el promotor se encargará de la selección garantizando los principios de publicidad y concurrencia obligatorios.

Los 31 municipios son: Alcover, Colera, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos, Òdena, Sallent, Súria, Almoster, Les Borges del Camp, Mont-roig del Camp, Palau-sator, Calafell, El Vendrell, Bellver de Cerdanya, Fontanals de Cerdanya, Espluga de Francolí, Arenys de Munt, La Sènia, Roda de Ter, Taradell, Baix Pallars, Llavorsí, Rialp, Falset, Planoles, Vilobí d’Onyar, La Canonja, Ullastrell, Vacarisses, Figaró-Montmany y Vielha.