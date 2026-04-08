La paella valenciana, en peligro: el arroz camboyano gana terreno al nacional

Se está dando una situación de competencia desleal, los productores asiáticos utilizan sustancias prohibidas en la Unión Europea

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La paella valenciana, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, se enfrenta a una amenaza silenciosa: el auge de las importaciones de arroz asiático. Como se ha comprobado en 'La Mirada Crítica', a simple vista es casi imposible distinguir entre un arroz nacional y uno procedente de Camboya.

Sin embargo, las cifras son claras: la importación de arroz camboyano ha aumentado un 24% en los últimos meses de 2025, mientras que la de Myanmar se ha disparado hasta un 780%, impulsada por su menor coste y por acuerdos comerciales que facilitan su entrada en Europa.

Un etiquetado confuso y una competencia desigual

El problema es económico, pero también de transparencia. Según denuncia Jorge Pascual, portavoz de arroceros de AVA-ASAJA, “siempre hay que mirar el origen, pero muchas veces el error está en el etiquetado; hay que etiquetar bien para que el consumidor pueda elegir”.

Además, advierte de una situación de competencia desleal, ya que los productores asiáticos utilizan sustancias fitosanitarias prohibidas en la Unión Europea: “ellos utilizan fungicidas y herbicidas que nosotros tenemos totalmente prohibidos, mientras aquí trabajamos con residuo cero”. Esto no solo abarata costes, sino que genera inquietud sobre la calidad y seguridad del producto.

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El impacto en el sector arrocero nacional es notable. A factores como las enfermedades del cultivo o la caída de precios se suma ahora la presión de un mercado globalizado. Aun así, la diferencia de precio para el consumidor es mínima: apenas 15 o 20 céntimos por kilo, una cantidad insignificante si se tiene en cuenta que un kilo de arroz puede alimentar a varias personas. Por ello, los productores insisten en una idea clave: apostar por arroz con denominación de origen es la mejor garantía de calidad, seguridad y apoyo al campo español.