Aumenta el robo de combustible en las gasolineras: "Me vaciaron el depósito y me durmieron con un espray"

Los transportistas denuncian que la AP-7 en Cataluña es una de las vías más conflictivas

Facua denuncia irregularidades en las gasolineras tras la bajada del IVA: "Una de cada cuatro ha subido los precios"

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La escalada de precios en las gasolineras ha convertido al combustible en un deseado botín para los ladrones. Los camineros denuncian un aumento de robos en las estaciones de servicio, siendo la AP-7 en Cataluña una de las vías más conflictivas.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Juan Carlos Olarte, un camionero que ha sufrido uno de estos robo.

Juan Carlos Olarte, camionero: "Me robaron más de 700 euros en combustible"

"Me fui a a hacer el descanso diario y, para sorpresa mía, cuando me desperté tenía el tanque vacío. Me rompieron el tapón y me robaron todo el combustible", ha comenzado a contarnos.

Además de robarle unos 700 euros en combustible, los ladrones habrían tomado medidas para que no se despertase: " Se pasa muy mal. Creo que me echaron un espray para dormirme".