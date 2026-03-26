'Mercaurante': La comida preparada del súper desbanca al menú del día de los restaurantes

'La mirada crítica' ha comprobado cómo podemos ahorrar hasta la mitad de dinero si cambiamos el menú del día por la comida preparada del súper

El truco que usan los supermercados para que compres más fruta

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Cada día es más habitual ver llena de personas las zonas habilitadas en los supermercados consumiendo su comida preparada. Aunque en países como Japón lleva tiempo siendo algo normal, en España ha aumentado en los últimos meses debido al encarecimiento del menú del día en bares y restaurantes.

'La mirada crítica' ha comprobado que podemos ahorrar más o menos la mitad del dinero si cambiamos el tradicional menú del día por una comida en los llamados 'mercaurantes'.

Ahorrar dinero y tiempo: el motivo de los españoles para cambiar bares y restaurantes por los 'mercaurantes'

Es estas nuevas instalaciones podemos comer por menos de siete euros, algo prácticamente impensable en cualquier restaurante.

Pero no solo ahorramos dinero, también tiempo. Al saltarnos pasos como tener que pedir, esperar a que os traigan nuestros platos y pagar la cuenta, el tiempo empleado es mucho menor y podemos regresar antes a nuestras obligaciones diarias.

Por estos motivos, el supermercado se ha convertido en el principal rival de los restaurantes. Las cuentas no salen y por eso ya tiene consecuencias.