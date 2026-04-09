La nueva y peligrosa moda del bronceado genital se expande en redes sociales

Esta tendencia va acompañada de riesgos como quemaduras severas que provocan dolor e irritación, y complicaciones cutáneas

Puedes ver el programa de hoy en 'Mediaset Infinity'

Compartir







Ha surgido una nueva y polémica tendencia en redes sociales: la exposición de los genitales y el ano al sol. Según se ha explicado en el programa 'Vamos A Ver', esta práctica ha ganado popularidad en redes sociales porque determinados usuarios aseguran que ofrece beneficios para la salud.

Algunos creadores de contenido sostienen que tomar el sol directamente sobre los genitales "incrementa la absorción de vitamina D" o incluso "eleva los niveles de testosterona". Otros afirman que puede "mejorar la fertilidad, prevenir infecciones e incrementar el deseo sexual".

Sin embargo, expertos y la propia experiencia compartida por los ciudadanos muestran los riesgos evidentes. La exposición prolongada puede causar quemaduras severas en la piel sensible de estas zonas, generando dolor, irritación y complicaciones cutáneas. Como señala la periodista Paloma Barrientos, incluso los promotores de esta práctica recomiendan no exceder los 15 o 20 minutos de exposición, bajo riesgo de sufrir quemaduras graves, comparables con “huevos estrellados” sobre la piel.

La alerta de los especialistas

Algunas famosas también se han sumado a esta moda, contribuyendo así a su difusión. A pesar de las afirmaciones sobre sus beneficios, no existe evidencia científica sólida que respalde que el “bronceado genital” aporte ventajas significativas para la salud o la fertilidad. Por el contrario, los dermatólogos advierten sobre los daños que la radiación solar directa puede provocar en estas zonas, más sensibles que otras partes del cuerpo.

En definitiva, lo que podría parecer una tendencia curiosa o divertida es, en realidad, un riesgo para la salud que se está propagando rápidamente a través de redes sociales. La recomendación de los especialistas es clara: proteger la piel y no dejarse llevar por modas peligrosas sin fundamento científico.