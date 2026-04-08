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Carmen Borrego, contundente con Edmundo Arrocet: "Estoy hartísima. No se puede mentir más"

Carmen Borrego, contundente con Edmundo Arrocet: "Estoy hartísima"
Carmen Borrego ha respondido en 'Vamos a ver' a Edmundo Arrocet.. telecinco.es
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El pasado fin de semana, Bigote Arrocet acudía a '¡De viernes!' para presentar a su presunta nueva novia y atacar una vez más a las hermanas Campos.

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Terelu Campos, colaboradora del programa, se libró de estar presente debido a un problema con un orzuelo en el ojo. El que sí que estuvo en el plató fue José María Almoguera, con quien protagonizó un encontronazo.

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Ahora le ha tocado el turno a Carmen Borrego, que ha dejado patente su hartazgo durante el directo de 'Vamos a ver'.

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El mensaje de Carmen Borrego a Edmundo Arrocet: "No se puede jugar a confundir a la gente"

"Estoy harta, harta, harta, hartísima... Quemada, quemadísima. Nosotros no hablamos de este señor, fue este señor el que empezó a hablar a las cuatro horas de fallecer mi madre. No se puede seguir escudando en que no habla mal de mi madre si lo hace de sus hijas y de sus nietos porque mi madre sufriría mucho más que si hablara mal de ella", ha comenzado la colaboradora.

Carmen Borrego ha continuado haciéndole reproches a Edmundo Arrocet: "Caballero, no se puede mentir más. Y luego, no se puede jugar a confundir a la gente. Cuando él dice que no íbamos a ver a mi madre, yo le recuerdo a este señor que, cuando estaba con mi madre, mi madre era una persona perfectamente sana, trabajando, con su vida y no necesitaba que estuviéramos allí cuidándola. Además, yo le recuerdo que era la que hacía el Youtube de mi madre y que estaba con ella dos días enteros ¿No será que el que no estaba era él?"

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Además, ha desmentido que Edmundo la ayudase: "A mí no me ha ayudado jamás. Es verdad que él tenía un amigo abogado y mi hija hizo las prácticas con Él. Queda más que demostrado que se ha portado muy mal con mi madre".

"Yo nunca quise hacerle daño a mi madre", ha respondido Carmen Borrego cuando la han preguntado el motivo por el que trataron de no destapar las infidelidades de Arrocet.

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