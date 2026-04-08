Patricia Pardo defiende a Alejandra Rubio por las críticas tras revelar cómo ha escrito su libro

Ana Carrillo 08 ABR 2026 - 14:12h.

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Alejandra Rubio decidió alejarse de la televisión temporalmente y se ha centrado en crear contenido para Instagram, donde ha compartido un vídeo haciendo un unboxing del que ha explicado que es su primer ordenador. La hija de Terelu Campos ha reconocido que puede resultar sorprendente que a sus 26 años nunca hubiera usado uno y no se equivocaba porque en redes sociales le han llovido las críticas, pues muchos se preguntan cómo ha escrito su libro sin ordenador y cómo fue capaz de iniciar la carrera de Derecho en un entorno en el que lo digital está muy integrado en el ámbito académico.

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La prima de José María Almoguera se ha adelantado a parte de estas críticas al revelar en su vídeo que escribió su primera novela, 'Si decido arriesgarme', "entre el móvil y el iPad"; aunque a muchos tuiteros no les ha convencido su respuesta y se han preguntado, entre otras cosas, cómo sus correctoras le enviaban los cambios.

La confesión de Alejandra acerca de no tener antes un ordenador no ha hecho más que aumentar las sospechas de muchos sobre la autoría de su libro, algo que se cuestiona desde que anunció que iba a publicar su primera novela y sobre lo que ya se pronunció ella antes de retirarse de la televisión:

Patricia Pardo y el resto de los colaboradores han salido en defensa de la que fue su compañera y han explicado que se puede escribir una novela sin tener un ordenador. Su tía, Carmen Borrego, ha recordado que María Teresa Campos escribió "muchos libros de su puño y letra" y Luis Pliego ha dicho que Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta 2024, contó que había escrito "el libro yendo a trabajar en el metro con el metro".

"Con el tema de Alejandra todo es prejuicio absoluto, la gente da por hecho que Alejandra no ha podido escribir un libro... ¡Pues lo ha escrito! ¡Vamos a asumirlo ya!", ha comentado la presentadora de 'Vamos a ver'.