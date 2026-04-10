Detenidas siete personas por castigar a tartazo limpio a los empleados que menos vendían

Siete personas han sido detenidas por un delito continuado contra los trabajadores.

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Increíble pero cierto. La Policía Nacional ha arrestado a siete personas por explotar laboralmente a inmigrantes sin papeles, a los que castigaban con total impunidad.

A tartazo limpio, así es como castigaban a los trabajadores que menos vendían de un call center de Madrid.

Dani Montero, periodista de investigación, ha dado todos los detalles de este lamentable suceso en 'La mirada crítica'.

"Se ha detenido a siete personas por un delito continuado contra los trabajadores. Las imágenes lo dejan claro, pero solo son la punta del iceberg", ha comenzado explicando en directo.

Muchos de los trabajadores no tenían permiso de residencia en España

Montero ha continuado dando datos: "Muchos de ellos eran trabajadores que no tenían permiso de residencia en España y de eso se aprovechaban para que tuvieran unos salarios pírricos y para que estuvieran en pésimas condiciones. Iban cambiando la ubicación para no ser localizados y la investigación dice que había 15 centros en los que se trabajada de esta manera".

Sobre los tartazos para castigar a los vendedores que menos vendían, el periodista ha añadido: "Era una cuestión de humillación frente a toda la plantilla en personas que estaban en una situación de extrema vulnerabilidad y que no podían hacer valer sus derechos porque posiblemente el poco sueldo que estaban cobrando era o que determinaba si podrían comer o no".