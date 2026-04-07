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Este martes 7 de abril arranca el juicio por el caso mascarillas, en el que el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

A pocas horas de que arranque el juicio, Koldo García ha llamado a 'La mirada crítica' desde la cárcel de Soto del Real

A pocas horas de que comience esta mediático juicio, el propio Koldo ha llamado desde la prisión de Soto del Real a 'La mirada crítica'.

Durante esta comunicación, el exasesor de Ábalos asegura que, aunque es difícil, afronta este juicio con tranquilidad, que tiene pruebas y que lo va a demostrar todo. Además, carga duramente contra Aldama.

"Afronto esta situación lo más tranquilo que puedo. Es una situación complicada, pero estoy tranquilo. Vamos a demostrar las cosas, pero de verdad. No las fantasías que puedan decir ciertos...", nos cuenta.

Sobre Aldama, se muestra contundente: "Es tonto, es tonto. En lo único que ha dicho a verdad es que ha estafado no sé cuantos millones a los españoles para vivir a costa de todos los españoles. A mí no me ha dado jamás nada, y no hay ninguna prueba que lo demuestre. Por eso tenemos que dejar que la justicia actúe. Y vamos a demostrar que somos totalmente inocentes