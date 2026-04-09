La investigación busca aclarar si los jugadores conocían el origen irregular de las operaciones o solo actuaron como compradores

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La investigación abierta por un juez de Andorra sobre la presunta compra de relojes de lujo de contrabando ha sacudido al fútbol español, con varios jugadores de Primera División bajo sospecha. Según se ha contado en 'La Mirada Crítica', entre los imputados están nombres como Dani Carvajal, Santi Cazorla o David Silva, además de otros futbolistas que deberán declarar como investigados.

La causa gira en torno a una supuesta trama que utilizaba una empresa en Andorra para introducir relojes de alta gama en España sin declarar, evitando así el pago de impuestos. En total, las operaciones bajo sospecha superan el millón de euros, con compras individuales que alcanzan cifras de hasta 400.000 euros.

Gracias al análisis el perito judicial Leonardo Jiménez Valor, se puede entender el mecanismo que sigue la investigación. Según explica, el principal atractivo de estas operaciones estaría en el ahorro fiscal: “en el caso de los relojes originales, lo que conseguimos con esto es eludir impuestos”, lo que permite, añade, que “nos estemos ahorrando en torno a un 24% en un reloj nuevo”.

Ese margen explicaría por qué incluso compradores con alto poder adquisitivo podrían recurrir a este sistema. De hecho, el propio experto detalla que el método es más sencillo de lo que parece: los relojes “normalmente se traen de sitios como Andorra y se traen escondidos, o bien el reloj puesto en la muñeca y el estuche en la maleta”, una práctica que permitiría introducirlos como efectos personales.

El mercado del lujo, entre originales y réplicas

Además, el experto subraya que el mercado de la alta relojería tiene dos vertientes claramente diferenciadas: por un lado están las piezas auténticas de marcas como Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet, y por otro, un amplio mercado de imitaciones. En sus palabras, “existen dos partes: la de relojes originales y otra muy importante, la de relojes clon”.

En este sentido, insiste en que uno de los elementos clave para detectar irregularidades es la trazabilidad del producto: “la documentación es súper importante”, ya que los certificados de autenticidad son determinantes para acreditar el origen legal de estas piezas.

Entre los investigados, destaca el volumen de algunas adquisiciones. El centrocampista Thomas Partey habría alcanzado los 415.000 euros en un solo reloj, mientras que futbolistas como César Azpilicueta o Giovani Lo Celso también figuran en la causa. En el caso de Dani Carvajal, se investiga la compra de un Rolex Daytona por más de 68.000 euros, un precio acorde al mercado pero que podría haberse beneficiado de la ausencia de IVA.

Sin embargo, la clave del proceso no solo son las cifras, también en la intencionalidad. La justicia deberá determinar si los jugadores eran conscientes del sistema para eludir impuestos o si actuaron sin conocer el origen irregular de las operaciones, en un caso donde, como advierte el experto, el incentivo económico es el verdadero motor de la presunta trama.