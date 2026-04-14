¡No bajes del coche! La Policía avisa de una de las formas de robo más habituales en aparcamientos

Se conoce a esta forma de robo como el método de la siembra

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Un desconocido se acerca, sonríe con aparente amabilidad y te dice que se te han caído unas monedas. El gesto parece inocuo, casi hasta agradable. Pero en cuanto bajas del coche, tienes los segundos contados para reaccionar. Es el llamado método de la siembra, y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan meses advirtiendo de su extensión por toda España.

La mecánica del engaño es sencilla y por eso resulta tan eficaz. Los autores seleccionan a sus víctimas cuando acaban de estacionar o se disponen a abandonar el vehículo tras realizar compras o gestiones. En ese momento, uno de los implicados llama su atención advirtiéndoles que se les ha caído un objeto, que habitualmente pueden ser unas monedas o las llaves, pero estos en realidad han sido arrojados previamente al suelo por el propio delincuente.

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El nombre del método no es casual. Responde precisamente a ese gesto inicial: el ladrón "siembra" un objeto para recoger después, en cuestión de segundos, el botín. Y mientras la víctima se agacha o aparta la mirada convencida de que esos objetos son suyos, un segundo cómplice entra en acción. Mientras la víctima está distraída, ese segundo delincuente, que actúa de forma coordinada con el primero, aprovecha para acercarse por el otro lado del coche, coger las pertenencias que han quedado dentro y huir rápidamente.

Los objetivos no son al azar

Los delincuentes no actúan de manera improvisada. Los delincuentes esperan a que la víctima regrese a su coche y observan si deja bolsos, mochilas u otros objetos de valor en un lugar visible o de fácil acceso dentro del vehículo. Es decir, primero seleccionan al objetivo y solo entonces "siembran" la trampa. La Guardia Civil ha detectado que los delincuentes suelen elegir a personas que viajan solas, en especial mujeres, personas mayores o conductores que aparentan estar distraídos.

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Los escenarios preferidos de los delincuentes para esta técnica son los aparcamientos de centros comerciales, supermercados, gasolineras y cualquier entorno próximo a un cajero automático. En definitiva, lugares donde los conductores están concentrados en otras tareas y bajan la guardia de manera casi automática.

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Operaciones policiales reales, con nombres y cifras

Este no es un aviso abstracto. Las operaciones se han saldado con detenciones en múltiples puntos del país. La Guardia Civil, en el marco de la operación Chullo, ha detenido a ocho personas por la comisión de una veintena de delitos de hurto a través del método de la siembra en Madrid. El dinero total sustraído y el dinero defraudado a través del uso de las tarjetas bancarias sustraídas ascendía a unos 60.000 euros. Los detenidos actuaban en las localidades de Majadahonda, Villaviciosa de Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Alcobendas, Leganés y Madrid capital.

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En Fuenlabrada, la Policía Nacional desarticuló otra banda distinta. Han sido detenidas siete personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, nueve robos en interior de vehículo, cuatro estafas, contra la seguridad vial, falsedad documental, resistencia y desobediencia y reclamación judicial. Los arrestados llegaron a sustraer casi 44.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, tarjetas de crédito, diversa documentación, llaves de domicilios y vehículos.

Lo que debes hacer (y no hacer) en el parking

La Policía Nacional ha trasladado sus recomendaciones directamente a través de sus redes sociales. La Policía recuerda la importancia de mantener puertas y ventanas correctamente cerradas incluso si se está junto al vehículo, no perder de vista los objetos personales y, si la situación resulta sospechosa, llamar inmediatamente al 091.

La Guardia Civil añade consejos específicos para aquellos que vayan a parkings de grandes superficies. No pierdas de vista tus pertenencias en ningún momento, evita cualquier tipo de distracción y mantente alerta mientras te encuentres cerca del coche. Evita aparcar en zonas oscuras y poco transitadas. Antes de subir o bajar del coche, asegúrate de que no hay nadie sospechoso alrededor. Si sospechas que estás siendo víctima de este tipo de robo, no salgas del coche y avisa inmediatamente a la policía.

Lo que todo conductor debería recordar cada vez que aparca es que, en caso de que una persona desconocida le advierta sobre un supuesto objeto perdido, es fundamental no abandonar el coche sin antes asegurarse de que los objetos de valor estén resguardados o, preferiblemente, llevarlos consigo. La amabilidad de un extraño en un parking no tiene por qué ser un gesto de buena voluntad.