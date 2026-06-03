Telecinco, Cuatro y Mediaset Infinity ofrecerán un amplio despliegue informativo de la visita de León XIV

Mediaset Infinity habilitará un canal especial con señal en directo de todos los actos públicos del Pontífice en Madrid, Barcelona y Canarias

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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La histórica visita apostólica de León XIV a España tendrá una amplia presencia en los distintos soportes de Mediaset España. Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas seguirán los principales hitos de la agenda del Pontífice con información en directo, reportajes, entrevistas y análisis, mientras que Mediaset Infinity ofrecerá un canal especial con señal en directo de todos sus actos públicos en Madrid, Barcelona y Canarias.

Informativos Telecinco, en Cibeles con el Papa.

El principal hito de esta cobertura tendrá lugar el domingo 7 de junio (9:45h) con la emisión en directo de la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi que el Papa celebrará en la Plaza de Cibeles, uno de los actos centrales y más multitudinarios de su visita.

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Informativos Telecinco ofrecerá una edición especial conducida por María Casado, acompañada por Darío Menor, corresponsal de la cadena en Roma y experto vaticanista; y por Javier Sánchez Cervera, párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes, además de equipos desplazados sobre el terreno para acercar a los espectadores todos los detalles de una ceremonia que previsiblemente reunirá a centenares de miles de fieles en el centro de Madrid. Además, las distintas ediciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro a lo largo del fin de semana recogerán los momentos más destacados de la visita apostólica.

Patricia Pardo y Christian Gálvez, en directo en ‘Fiesta’.

Por la tarde, 'Fiesta' contará en directo con Patricia Pardo y Christian Gálvez, conductores al día siguiente del gran encuentro de León XIV con la comunidad diocesana en el Bernabéu. El programa informará además en directo de cuanto ocurra en ‘Tejer redes’, el encuentro del Papa con representantes de la sociedad civil que se celebrará en el Movistar Arena y que estará presentado por Carlos Franganillo y Lara Síscar.

Los programas de actualidad, volcados con la visita a partir del lunes

Ya en el arranque de la semana, los programas matinales de Telecinco -'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'-, junto a 'En boca de todos' en Cuatro, dedicarán una atención destacada a la visita con expertos, colaboradores en plató y equipos desplazados a los distintos escenarios de la agenda del Pontífice, incluidas su reunión con Pedro Sánchez y su histórica visita al Congreso de los Diputados. Además, 'Vamos a ver' acompañará a Patricia Pardo en los preparativos y ensayos del gran evento que conducirá por la tarde.

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Por su parte, 'El tiempo justo' en Telecinco y 'Todo es mentira' en Cuatro seguirán de cerca la actualidad generada por la visita y conectarán en directo con algunos de sus momentos más relevantes, como el homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña y el encuentro multitudinario del Bernabéu. En jornadas posteriores, los espacios de producción propia de Mediaset España mantendrán la atención sobre los actos previstos en Barcelona y Gran Canaria mediante conexiones en directo, reportajes y el análisis de expertos.

Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, pendientes de cada jornada.

La cobertura se completará en las principales ediciones de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro, que seguirán cada una de las etapas de la visita apostólica, desde la llegada del Pontífice a Madrid el sábado, cuando será recibido por los Reyes de España y el presidente del Gobierno, hasta su desplazamiento a Barcelona y Canarias. Para ello, desplazarán equipos a los principales escenarios de la agenda papal, ofreciendo información en directo de los acontecimientos más relevantes de cada jornada.

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Además, coincidiendo con la Santa Misa que celebrará León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona (10 de junio), Carlos Franganillo presentará en Informativos Telecinco 21:00h ‘Un paseo con Gaudí’, un reportaje especial dedicado a la figura del arquitecto catalán, cuya obra constituye uno de los grandes símbolos del legado espiritual y arquitectónico de nuestro país.

La visita, íntegra y en directo en Mediaset Infinity

La plataforma de streaming de Mediaset España habilitará un canal especial para seguir en directo todos los actos públicos de León XIV durante su visita apostólica a España. Los usuarios podrán acceder a las señales de los distintos eventos programados en Madrid, Barcelona y Canarias, mientras que la web de Informativos Telecinco completará la cobertura con un site especial y un seguimiento minuto a minuto de la actualidad generada por el viaje del Pontífice