La princesa Leonor, de visita oficial en Murcia, ha tenido palabras de apoyos para los vecinos afectados por las llamas y los equipos de extinción

La UME refuerza la lucha contra el incendio de Los Garres, en Murcia, con 170 efectivos y 50 vehículos

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El incendio Los Garres y Los Lages, en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en el término municipal de Murcia ha tenido en vilo a muchos vecinos afectados por las llamas. Han sido horas de caos con “perros ladrando, niños llorando, gente corriendo y cortes de luz”, relata una afectada.

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Más de 50 familias desalojadas

Las llamas han llegado a las puertas de las casas, tan cerca que más de 50 familias fueron desalojadas. Muchos hablan de una “experiencia horrible” con la policía obligándoles a desalojar, las llamas impidiéndoles respirar y preocupados por la supervivencia de los animales y mascotas.

Muchos de los afectados han arriesgado sus vidas para hacer frente a las llamas con lo que tenían a mano: “Tirábamos cubos con cuerdas, cogíamos el agua como fuese, con cubos, con mangueras, hasta con todo”. En medio de la tensión y el miedo, muchos aseguraban no saber hacia dónde arrojar el agua.

Paqui, una vecina de la zona más afectada por las llamas cuenta: “Empecé a gritar aquí como las locas a todos los vecinos para que salieran”. Y, por fortuna, la dirección del viento cambió este miércoles por la mañana.

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Marcos Orgullo, Consejero de Emergencias de la Región de Murcia, aseguraba a mediodía que “hay algo de viento pero no tan intenso como el que tuvimos en el día de ayer y gracias a la labor de ese dispositivo, de los medios aéreos”.

En medio de la lucha contra el fuego, las palabras de la princesa Leonor suponían un respaldo a los equipos de extinción de incendios. La heredera del trono recibía la medalla de oro de la Asamblea Regional de Murcia y en el acto dedicó una palabras recordando a los profesionales que “están tratando de extinguir el incendio de Los Garres y Los Lages que parece que empieza a ser estabilizado aunque aún siguen los trabajos en la zona”.