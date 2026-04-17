Alberto Rosa 17 ABR 2026 - 18:57h.

A sus 83 años, el hombre ha vuelto a coger su guitarra y piensa que va a participar en una reunión con amigos

La historia de Primitivo, que ha vuelto a nacer a los 77 años tras recibir un riñón de su mujer: "Ha sido un milagro que me ha cambiado la vida"

Compartir







Edu Rodríguez, creador de contenido conocido por compartir vídeos en su edificio intergeneracional en el que vive, ha anunciado la organización de un concierto muy especial en Mallorca con el objetivo de devolver la ilusión por la música a un vecino de 83 años. El evento tendrá lugar el próximo 19 de abril a las 18:00 horas en el barrio de El Molinar y contará con la participación de tres músicos jubilados, que interpretarán estilos como la guarania o el tango.

En el vídeo compartido en sus redes sociales, Rodríguez explica cómo surgió la idea. Al parecer, fue el propio vecino, José Antonio, quien le confesó que le gustaría volver a tocar. “Mi vecino tiene 83 años y el otro día me vino y me dijo que le gustaría volver a tocar”.

Ambos cogieron una vieja guitarra que llevaba tiempo guardada. “Fuimos a su casa sacamos la guitarra del armario, quitamos el polvo y empezó a practicar las canciones”, relata. Tras ese momento, el cambio de José Antonio ha sido evidente. Se muestra más ilusionado implicado y con ganas de volver a conectar con la música.

Aunque Jose Antonio piensa que va a ser una pequeña reunión con amigos, familiares y vecinos, lo cierto es que Edu está organizando todo un concierto en secreto. Su intención es llenar la sala y recrear el ambiente de un concierto real, con público, expectación y el “calor” previo a subirse a un escenario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Teniendo en cuenta su edad, la enfermedad y todo lo que tiene encima, verlo así la verdad es que es muy especial”, explica el organizador, que busca devolverle esa sensación de subirse a un escenario. La entrada será gratuita y contará con comida y bebida para los asistentes. También habrá una caja solidaria para quienes deseen colaborar con los músicos.