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La Guardia Civil ha hallado en el interior del domicilio de Óscar Sanz, único acusado por el crimen de Esther López, un zulo cuya existencia se desconocía y que fue descubierto por el nuevo propietario de la vivienda.

‘El tiempo justo’ ha tenido acceso en exclusiva al atestado del caso. Alfonso Egea explica los detalles del documento: "Se terminó de redactar el domingo a las 21:53 horas, después de que la Guardia Civil se pasara el día investigando en la casa".

Cuando el nuevo propietario compró la vivienda, detectó numerosas humedades en una habitación concreta, por lo que decidió realizar obras. Al levantar una baldosa y retirar la espuma aislante, apareció una trampilla que daba acceso a un sótano oculto, que no figuraba en los planos y que tenía unos 35 centímetros de agua.

Además, en el atestado aparecen imágenes de pequeñas piedras encontradas junto al cuerpo de Esther López en la cuneta: "No tienen ningún tipo de compatibilidad con las que había en la zona, fueron traídas de otro lugar".

Alfonso Egea aporta más detalles: "Esther tenía en su pantalón el crecimiento de un hongo, para que aparezca necesita mucha humedad, oscuridad y falta de aire fresco. Las manos de lavandera que presentaba podrían explicarse por el agua del zulo".