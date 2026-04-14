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La Guardia Civil ha hallado en el interior del domicilio de Óscar Sanz, único acusado por el crimen de Esther López, un zulo cuya existencia se desconocía y que fue descubierto por el nuevo propietario de la vivienda.

El reportero de 'El tiempo justo', Julio Uzal, ha realizado un directo desde el lugar: "Nos hemos venido a la parte trasera de la casa porque cobra especial importancia. Todavía hay restos de pintura de cuando vandalizaron la vivienda. Esta ventana corresponde a la habitación que esconde ese zulo".

Julio Uzal: "Hay una salida de aire que pertenece a ese zulo"

Julio Uzal ha dado más detalles sobre el hallazgo: "A esa altura hay una salida de aire que pertenece a ese zulo. El descubrimiento se produce cuando, el 11 de abril, la persona que compra la casa detecta humedades, empieza a picar en la losa y en la espuma aislante y encuentra ese espacio oculto".

Además, el reportero explica la versión de la defensa de Óscar: "La defensa sostiene que se trataba de una bodega que se inundaba con frecuencia, que presentaba muchas humedades y que por eso decidieron sellarla".