Las imágenes del exterior de la casa de Óscar Sanz muestran la salida de aire del zulo bajo la ventana de la habitación
La Guardia Civil ha hallado un espacio oculto en el domicilio de Óscar Sanz, descubierto por el nuevo propietario al realizar obras por humedades
Exclusiva | Las imágenes del interior del chalet de Óscar Sanz, el único acusado por el crimen de Esther López
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La Guardia Civil ha hallado en el interior del domicilio de Óscar Sanz, único acusado por el crimen de Esther López, un zulo cuya existencia se desconocía y que fue descubierto por el nuevo propietario de la vivienda.
El reportero de 'El tiempo justo', Julio Uzal, ha realizado un directo desde el lugar: "Nos hemos venido a la parte trasera de la casa porque cobra especial importancia. Todavía hay restos de pintura de cuando vandalizaron la vivienda. Esta ventana corresponde a la habitación que esconde ese zulo".
Julio Uzal: "Hay una salida de aire que pertenece a ese zulo"
Julio Uzal ha dado más detalles sobre el hallazgo: "A esa altura hay una salida de aire que pertenece a ese zulo. El descubrimiento se produce cuando, el 11 de abril, la persona que compra la casa detecta humedades, empieza a picar en la losa y en la espuma aislante y encuentra ese espacio oculto".
Además, el reportero explica la versión de la defensa de Óscar: "La defensa sostiene que se trataba de una bodega que se inundaba con frecuencia, que presentaba muchas humedades y que por eso decidieron sellarla".