Pedro Jiménez 16 ABR 2026 - 17:19h.

¿Ocultó Óscar la existencia del zulo a la Guardia Civil deliberadamente?: lo analizamos en 'El tiempo justo'

Exclusiva | Las palabras del único sospechoso del crimen de Esther López tras el hallazgo de un zulo en su vivienda: "La UCO miente y manipula"

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'El tiempo justo' ha destapado, en exclusiva, lo que estuvieron haciendo los profesionales de la Guardia Civil durante cuatro días en la casa del sospechoso del crimen de Esther López. Alfonso Egea, periodista de experto en Tribunales, Interior y Sucesos, ha sido el encargado de mostrar a los telespectadores las imágenes del registro. Un registro que se dio en cuatro días y del que se sacaron unas 500 fotos y un total de 83 muestras biológicas.

Y es que se trata de la primera vez que vemos de manera íntegra la inspección técnico-ocular que la Guardia Civil llevó a cabo en el mes de abril en el año 2022, cuando apenas se hacían dos meses desde que se encontró el cuerpo de Esther López. Las 500 fotografías extraídas de aquellos cuatro días de inspección -y que se encuentran en manos de 'El tiempo justo'- se traducen en un informe que llega a las 190 páginas.

La mentira del maniquí

Además, se recogieron 83 muestras biológicas de todo el chalet. Óscar Sanz, principal sospechoso de la muerte de Esther López, aseguró este mismo miércoles que en un momento dado del registro la Guardia Civil encontró un maniquí. Maniquí que ha mostrado Alfonso Egea a todos los telespectadores, para matizar que la Guardia Civil ya había encontrado a Esther López el 5 de febrero y la imagen del maniquí pertenece al 9 de abril: "Hacía dos meses que la familia de Esther ya tenía el cuerpo de su hija".

Todo conduce al zulo

Además, hay otro contenido al que ha tenido acceso 'El tiempo justo': el famoso zulo, una construcción no declarada ni registrada que está fuera del alcance de las personas y del escrito de la propiedad. Pues bien, el programa de Telecinco dirigido por Joaquín Prat ha desvelado las imágenes de la inspección ocular a las que ha tenido acceso, en especial a una en la que se ve la placa de pulioretano y el resto de placas. A partir de aquí, Alfonso Egea se hace una pregunta: "¿Por qué no vio la Guardia Civil el zulo?".

Para ello, el periodista se ha ido a la inspección que tuvo lugar en 2022, para ver las imágenes del zulo. Un zulo que se encontraba debajo de las literas. La Guardia Civil fotografió esta habitación desde todos los ángulos posibles, con todo tipo de muestras y sin perderse ningún detalle. Una inspección profundísima, pero que no sirvió para saber que había un zulo (como hemos dicho antes, debajo de las literas), excepto cuando llegó en nuevo propietario, que ahí ya se supo.

Por otro lado, si la Guardia Civil sabía que Óscar había descendido un piso -gracias al registro de actividad del reloj que llevaba él- ¿por qué no le apretaron? ¿por qué no le preguntaron? "Esta prueba llegó el 27 de mayo, mucho después del registro", ha informado Alfonso Egea. Y es que nadie sabía dentro de la investigación es que había un zulo debajo de las literas donde seguramente Óscar podía haber bajado el día que la Guardia Civil manipuló el cuerpo de Esther López. La respuesta, seguramente, a toda esta investigación.