El niño, un menor de tres años, cayó a un pozo de 15 metros en Turleque, Toledo

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas

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Este pasado sábado un niño de tres años caía a un pozo de 15 metros de profundidad en la localidad toledana de Turleque, tal y como confirmaban en redes sociales fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se realizaba desde una finca de la localidad donde el niño disfrutaba del día junto a su familia.

Nada más recibir el aviso, efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Villacañas se personaban en el lugar para sacar del pozo al pequeño en un rescate que se prolongaba por dos horas y que acababa con el pequeño a salvo.

Una vez rescatado, el niño era trasladado inmediatamente hasta el Hospital Universitario de Toledo donde se recupera de las heridas sufridas. Según informaba 'Toledo Diario', el menor llegó al centro hospitalario "consciente y en buen estado".

Las imágenes del rescate muestran la extremada estrechez del hueco por donde cayó el niño, un agujero que inevitablemente recuerda el fatídico accidente de Julen, el niño que en el año 2019 caía a un pozo en la localidad malagueña de Totalán y que era rescatado sin vida 13 días después.