Irene Arias, hija y mujer de futbolista: "Vivimos unos sacrificios que el resto de personas no conoce"

Arias advierte de que la imagen pública dista de la realidad: “Cuando se apagan los focos y se cierra la puerta de casa, la vida es diferente a la que la gente imagina”

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Detrás del brillo, los focos y el glamour que rodea a las mujeres de futbolistas existe una realidad mucho más compleja y silenciada. Lo que desde fuera parece una vida de privilegio, esconde cambios constantes, traslados obligatorios, presión y, sobre todo, una profunda soledad. Así nace la iniciativa impulsada por Irene Arias, hija del legendario exjugador Ricardo Arias y esposa del exfutbolista y actual entrenador Luis.

Su proyecto, el cual ha explicado en 'Vamos a ver', titulado 'El fútbol, lo que nadie ve', busca ofrecer acompañamiento emocional a las mujeres vinculadas al mundo del fútbol, ayudándolas a encontrar su propia identidad más allá del rol de “pareja de”.

Una realidad invisible e infravalorada: "Cuando se apagan los focos, la vida es diferente a lo que la gente se imagina"

Las parejas de futbolistas suelen ocupar portadas, protagonizar eventos y acumular seguidores en redes sociales. Sin embargo, Irene advierte de que esa imagen pública dista mucho de la realidad: “Cuando se apagan los focos y se cierra la puerta de casa, la vida es totalmente diferente a la que la gente imagina”.

Lejos del estereotipo, muchas de estas mujeres afrontan mudanzas constantes, en su caso hasta diez, renuncias profesionales y una fuerte carga emocional. “El dinero que tengas en tu cuenta no te exime de sufrir problemas de salud mental o emocional”, explica, subrayando que el bienestar no siempre acompaña al éxito económico.

"Somos mujeres privilegiadas, pero eso no quita que vivamos circunstancias que el resto no conoce”, asegura Arias

Uno de los mayores obstáculos, según Irene, es la dificultad para expresar lo que sienten. “Se asocia nuestra vida al dinero y al tiempo, y eso hace que muchas no sientan que tienen derecho a hablar de sus problemas”, señala. Ese silencio impuesto por el juicio social provoca que muchas vivan sus conflictos en soledad.

Arias insiste en que no se trata de victimismo: “No nos consideramos víctimas, somos conscientes de que somos unas mujeres privilegiadas, pero eso no quita que vivamos circunstancias que el resto no conoce”. Su objetivo es precisamente romper ese tabú y crear un espacio seguro donde puedan abrirse sin miedo a ser juzgadas.

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La iniciativa surge de su propia experiencia personal. “He vivido situaciones en las que no he tenido esa ayuda, y esa necesidad se ha convertido en querer apoyar a otras mujeres para que se sientan valoradas y acompañadas”, explica. Este proyecto funciona como un acompañamiento personalizado en el que cada mujer puede compartir su situación y recibir apoyo adaptado a sus necesidades. “Aquí no tienes que poder con todo, aquí puedes ser tú”, resume Irene, poniendo el foco en la importancia de validar las emociones.

También responde a quienes cuestionan este tipo de dificultades desde fuera. Recuerda que la carrera futbolística es breve, ya que suele terminar a los 35 años, y obliga a constantes reinvenciones familiares y profesionales. “Que tu pareja se dedique a lo que le gusta no significa que no atravieses dificultades”, afirma. Además, desmonta otro tópico frecuente: muchas de estas mujeres también trabajan y desarrollan sus propias carreras. La diferencia, apunta, es que lo hacen en un contexto marcado por la inestabilidad y la adaptación continua.