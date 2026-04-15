Exclusiva | Así es la casa que Tamara Gorro se ha comprado valorada en 6 millones de euros

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Cuando los periodistas le han preguntado a Tamara Gorro si habrá boda con su actual pareja, el extorero Cayetano Rivera, la que fuese tronista de 'Mujeres y Hombres' les frenaba asegurando que costaba mucho dinero.

Pero parece que la ex de Ezequiel Garay lo que no tiene precisamente son problemas económicos y esto quedaría más que demostrado por la exclusiva que ha dado en 'Vamos a ver' Adriana Dorronsoro sobre su última adquisición inmobiliaria.

La casa de Tamara Gorro se encuentra en Marina Botafoc, epicentro de la jet set ibicenca

La colaboradora se ha comprado una casa en Ibiza valorada en 5,7 millones de euros que se encuentra ubicada en una de las zonas más exclusivas de la isla, Marina Botafoc, epicentro de la jet set ibicenca, concretamente en la urbanización 'Sarana Ibiza'.

El piso tendría una superficie aproximada de entre 350/400 metros cuadrados, con dos terrazas privadas, una de 65 m² y otra de 140 m². Cuenta con cuatro suites, un gran salón con cocina integrada, suelo radiante y domótica avanzada.

Además, la urbanización cuenta con piscina infinity y un solarimum de 320 m², zona wellness y conserjería vip que se encarga de reservarte en restaurantes y hasta de llenarte la nevera para cuando llegues.