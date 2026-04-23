El accidente de un camión en la provincia de Albacete provocó daños en las subestaciones que distribuyen la electricidad a Requena y Utiel

El accidente de un camión en Albacete deja sin electricidad a 14.000 usuarios de Requena y Utiel, Valencia

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La luz vuelve a Requena y Utiel, en Valencia. Los 14.000 clientes de las dos localidades han recuperado el servicio eléctrico al 100 % este las 21:20 horas de este miércoles, después de casi cinco horas del apagón causado por el accidente de un camión, según fuentes de Iberdrola.

Los servicios técnicos han estado trabajando durante la tarde para evaluar el alcance del daño producido en la línea y restablecer el suministro lo antes posible barajando diferentes alternativas, tras el accidente del camión.

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Un camión daña una línea de alta tensión y afecta el suministro eléctrico a 14.000 clientes

El accidente de un camión ocurrido en la provincia de Albacete que impactó contra una línea de muy alta tensión de 132kV, provocó la interrupción del suministro eléctrico desde las 16:30 horas en las subestaciones que distribuyen la electricidad a Requena y Utiel, lo que ha afectado a unos 14.000 clientes.

El camión accidentado es ajeno a i-DE, la empresa distribuidora de esta empresa eléctrica, según ha informado Iberdrola.

Los Ayuntamientos de Requena y Utiel han informado de la incidencia en sus redes sociales, con mensajes en los que aseguraban estar en contacto permanente con los responsables técnicos para hacer seguimiento de la incidencia, y agradecían la comprensión y colaboración de todos los vecinos y vecinas.