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El programa 'El Tiempo Justo' ha logrado hablar en exclusiva con Óscar Sanz, único investigado por el crimen de Esther López, tras el reciente hallazgo de un espacio oculto en su vivienda que los investigadores consideran clave para el avance del caso. El equipo del programa llevaba días intentando localizar al sospechoso, que asegura hacer “vida normal” desde hace cuatro años.

Durante la conversación, Óscar se mostró tranquilo y reiteró en varias ocasiones que “no esconde absolutamente nada”. Sin embargo, reaccionó con contundencia al ser preguntado por zulo hallado en su vivienda: “No lo llames zulo, porque no es un zulo, es una bodega”, corrigió de forma tajante. El investigado sostiene que ese espacio lleva “toda la vida” en la vivienda y que no fue mencionado durante los registros realizados hace cuatro años porque, según su versión, no tuvo acceso a esa estancia en aquel momento: “Yo estuve en los registros, pero no me dejaron entrar. ¿Por qué mienten?”, cuestiona.

Óscar, tajante con la UCO

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando Óscar cargó duramente contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de la investigación: “La UCO miente y manipula, y lo digo así de claro”, afirmó sin matices.

El sospechoso fue más allá y criticó el trabajo realizado durante los días de registro en su vivienda, llegando a emplear descalificaciones graves hacia los agentes. También relató un episodio que calificó de “poco serio”, en el que asegura que los investigadores confundieron un maniquí de su hija con el cuerpo de la víctima.

"Yo no me escondo"

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Óscar insiste en su inocencia y en que seguirá colaborando: “Yo no me escondo. Voy a trabajar, salgo a la calle… claro que voy a acompañar a la Guardia Civil si hay registros”. La investigación continúa abierta a la espera de nuevas pruebas que permitan reconstruir los hechos en torno a la muerte de Esther López, un caso que sigue generando gran conmoción social.

Un caso aún abierto

Mientras tanto, fuentes jurídicas recuerdan que el investigado está obligado a colaborar con las autoridades y a facilitar toda la información relevante durante los registros, independientemente de su presencia en cada estancia. El hallazgo de esta “bodega”, ahora bajo análisis, podría convertirse en una pieza clave de la investigación, ya que los expertos no descartan encontrar vestigios biológicos u otros indicios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.