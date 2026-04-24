Celia Molina Manchester, 24 ABR 2026 - 12:18h.

La Policía de Londres confirmó que la cantante, que llegó a la final del programa 'X Factor', atropelló deliberadamente a la influencer

En su comunicado, la Policía Metropolitana también aseguró que Klaudia Zakrzewska se encuentra "en estado crítico" en el hospital

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El universo de las redes sociales se ha quedado en shock con lo acontecido en Londres en la madrugada del pasado domingo 19 de abril. Según se ha podido ver en la nube, donde todos los testigos que grabaron el momento han publicado las imágenes de lo ocurrido, la influencer y cantante británica Gabrielle Carrington, conocida en el país por haber sido finalista del programa 'X Factor' discutió en una discoteca con la también influencer y estrella de 'Only Fans', Klaudia Zakrzewska.

Ambas mujeres, que tienen un gran parecido físico (ambas han pasado por el quirófano para tener un cuerpo más voluptuoso), habrían llegado a las manos, según cuenta la revista 'People'. Lo que nadie esperaba es que, momentos después, la cantante fuera a coger su coche y a atropellar "deliberadamente" a Klaudia, conocida en las redes sociales como @Klaudiagram, que se encuentra ingresada en el hospital en estado crítico. Carrington atropelló también a otras personas que se encontraban cerca de la influencer.

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La Policía Metropolitana de Londres ha comunicado que, posteriormente, la cantante fue acusada de "intento de asesinato, lesiones corporales graves con intención, agresión con resultado de lesiones, conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol". No se declaró culpable ni inocente durante la audiencia judicial del 21 de abril, según informó el 'Manchester Evening News'.

La cantante fue acusada de intento de asesinato

Varios días después, la madre de la influencer hospitalizada ha roto su silencio para pedirle a todos los fans de Klaudia que recen por su vida: "Les pido desde lo más profundo de mi corazón: por favor, tengan presente a mi hermosa hija Klaudia en sus oraciones en este momento. Ella es mi ángel, mi mundo, mi todo, y necesita todo el amor, la fuerza y la sanación que podamos brindarle. Por favor, recen por ella para que encuentre consuelo, protección y fortaleza durante este difícil momento. Su amor y apoyo significan más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Gracias de todo corazón", ha dicho en las redes sociales.

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Según declaraciones de la Fiscalía en la audiencia judicial que se celebró contra Carrington el 21 de abril, durante el incidente, las cámaras de seguridad captaron a la cantante volviendo a entrar en el vehículo en el que había llegado y atropellando a lo que parecía ser Zakrzewska, quien fue arrastrada hacia adelante y arrojada entre el vehículo y un portabicicletas metálico.

La policía también indicó que un hombre de unos 50 años sufrió lesiones graves que le cambiaron la vida y que otra mujer de unos 30 años recibió tratamiento por heridas leves. Hasta que se resuelva el caso, Carrnigton, que hizo un gesto de corazón a sus fans con las manos mientras se encontraba frente al Tribunal, permanecerá en prisión preventiva.