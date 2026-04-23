Celia Molina 23 ABR 2026 - 13:15h.

Wilcock era un youtuber muy conocido en Estados Unidos por sus teorías sobre el contacto real entre el Gobierno y los alienígenas

Donald Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre Ovnis y vida extraterrestre

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La Oficina del Forense del condado de Boulder, Colorado, confirmó, el pasado miércoles 22 de abril, la muerte del youtuber de lo paranormal David Wilcock, a los 53 años. Wilcock era un divulgador muy conocido en Estados Unidos, sobre todo, por sus teorías sobre ufología y alienígenas y por liderar un movimiento social que cree que el Gobierno estadounidense posee información secreta sobre ovnis y vida extraterrestre.

Aunque, recientemente, Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales que conciernen a esos supuestos descubrimientos, el investigador ya no podrá conocer su contenido, al haberse quitado la vida en la mañana del 20 de abril. Según revela la revista PEOPLE, la policía respondió a una llamada al 911 a las 10:44 horas en las afueras de Nederland y se puso en contacto con Wilcock. "A los pocos minutos de la llegada de los agentes", Wilcock se suicidó, según la oficina del sheriff.

Las autoridades indicaron que "no se encontró a ninguna otra persona dentro de la vivienda ni en los terrenos circundantes". La prensa americana ha apuntado, además, que el youtuber se disparó a sí mismo en su domicilio con un arma de fuego, sin que se conozcan los motivos por los que llegó a tal límite.

El youtuber publicó un mensaje de despedida

En los últimos años, Wilcock había conseguido cientos de miles de seguidores en YouTube y Facebook, donde solía explicar sus teorías con detalle, a menudo en retransmisiones en directo. También fue autor de varios libros, dos de los cuales 'The Source Field Investigations' y 'The Synchronicity Key' fueron éxitos de ventas del 'New York Times'. Habitualmente, también aparecía en el programa 'Ancient Aliens' del canal History Channel, que explora teorías conspirativas populares, como la de la Atlántida y otras civilizaciones antiguas perdidas.

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En sus redes sociales, publicó un enigmático mensaje el día 18 de abril, que ahora parece una despedida: "Querida familia, aún no sé si haré un show mañana. He tenido cosas muy intensas este fin de semana. De cualquier manera, quiero que sepan cuánto los amo y aprecio. Recuerden siempre que el Creador está dentro de nosotros y que vivimos en un universo lleno de amor. Les agradezco enormemente todo su amor, cariño y apoyo", dijo en las red social X.

"Gracias a todos mis donantes y seguidores fieles, incluyendo a Linda Keesling, Ross Feinstein, Mary Goldwater, Chris Brown, SammyB, Vacapalo, FreeQueenSee963, RWPhoenix, TheSunflowerLife, MidnightMark, Kauilapele, Prince Royal, Beverly Adams, Charlene Winter, Roger Zubarik, Tarot Tarotina, David Savage, Steele Armstrong, Alex Murphy, Joan Woodhouse, Russ Hubbard y muchos más", terminó, siendo lo último que dijo públicamente antes de su muerte.