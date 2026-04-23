Celia Molina 23 ABR 2026 - 11:47h.

La mujer del cantante, la modelo Melanie Kroll, ha explicado en las redes sociales el susto que se han llevado con su hija pequeña

Entrevista a Álvaro Soler: "Desde que soy padre no bebo alcohol, me va bien para la voz y no lo necesito"

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La mujer de Álvaro Soler, la modelo alemana Melania Kroll, ha explicado en las redes sociales el peligroso episodio que ambos han vivido con su hija, que nació en julio de 2024. El cantante, que vive a caballo entre Barcelona, su ciudad natal, y Berlín (él es alemán por parte de padre) se casó apenas un año después de anunciar su relación con Kroll y, al año siguiente, ya dieron la bienvenida a su pequeña, de la que nunca se ha revelado el nombre.

Aunque no suele hablar de ella en las redes sociales, la modelo ha decidido explicar el motivo por el que tuvieron que acudir a urgencias, con el fin de ayudar a otros padres que se puedan encontrar en la misma situación. De su vídeo, publicado en alemán, se deduce que la niña sufrió una importante reacción alérgica a algún fruto seco (sin especificar), por lo que Melanie acompañó la grabación de un texto en el que advierte de cómo reaccionar adecuadamente.

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"Ayer estuvimos en urgencias. Normalmente, no comparto cosas tan privadas, pero hoy necesito hablar de ello para procesarlo, y también para concienciar sobre el tema de las alergias", ha dicho la mujer de Soler, al inicio del vídeo.

"Tuvo una reacción alérgica muy fuerte"

"Mi hija tuvo un choque anafiláctico. Fue una reacción alérgica muy fuerte; tuvo problemas para respirar brevemente y vomitó. Sucedió así: ella entró en contacto con un alimento - no voy a decir cuál para proteger su privacidad - y en cuestión de 10 a 15 segundos se le hinchó el labio. Le picaba, así que se tocó el labio y luego se pasó las manos por los ojos. Llamé inmediatamente al 112 y la ambulancia llegó en 7 minutos", añade en la grabación.

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"Para entonces, ya tenía ronchas por todo el cuerpo. Fue una alergia por contacto; ni siquiera llegó a tragar el alimento, solo lo tocó con el labio y la lengua. En el hospital le dieron antihistamínicos, cortisona y adrenalina", ha dicho la modelo, todavía con el susto en el cuerpo.

"Me siento muy enfadada conmigo misma. Mi marido y yo somos alérgicos, así que sabíamos que esto podía pasar. Ya lo habíamos hablado con la pediatra, quien nos dijo que, precisamente por nuestros antecedentes, debíamos introducir todos los alimentos antes de que cumpliera un año para que su sistema inmunológico pudiera crear anticuerpos. Ayer por fin me atreví a dárselo porque mi marido estaba en casa y me sentía más segura, pero pasó lo que pasó. Ella ya está bien, está jugando y riendo, aunque todavía tiene que tomar medicación unos días. Pero ver a tu hija así, sin poder respirar bien, es una pesadilla", ha concluido.