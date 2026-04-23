Carmen Borrego, a la expareja de Edmundo Arrocet que destapó sus infidelidades: "¿Por qué hablas ahora, después de tanto tiempo?"
Carmen Borrego y Érika Von Berliner, la expareja de Edmundo Arrocet, se ven por primera vez las caras en 'El tiempo justo'
Erika, exnovia de Edmundo Arrocet, rompe su silencio y desvela cómo pilló sus infidelidades con dos mujeres: "Mi cabeza dio un vuelco"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Carmen Borrego y Erica Von Berliner, expareja de Edmundo Arrocet, se han visto por primera vez en 'El tiempo justo'.