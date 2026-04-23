Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo

Carmen Borrego, a la expareja de Edmundo Arrocet que destapó sus infidelidades: "¿Por qué hablas ahora, después de tanto tiempo?"

Carmen Borrego, a la expareja de Edmundo Arrocet que destapó sus infidelidades: "¿Por qué hablas ahora, después de tanto tiempo?"
Carmen Borrego se encuentra con Érika Von Berliner, la expareja de Edmundo Arrocet, en 'El tiempo justo'. telecinco.es
Compartir

Carmen Borrego y Erica Von Berliner, expareja de Edmundo Arrocet, se han visto por primera vez en 'El tiempo justo'.

Temas