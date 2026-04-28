La autopsia de Isak Andic no halla lesiones compatibles de un intento de frenar una caída accidental

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La autopsia de Isak Andic, propietario de Mango, no ha detectado en sus manos “lesiones compatibles con un intento de frenar una caída accidental”, según ha publicado 'El Español'.

'El Tiempo Justo' ha podido hablar con Julio César Ruiz Aguilar, periodista de 'El Español': “Lo que viene a decir la autopsia es que Isak Andic no presentaba ninguna herida en las manos compatible con haberse intentado agarrar o defenderse de una posible caída. Esta reacción es natural cuando alguien sufre una caída accidental: el cuerpo tiende instintivamente a buscar apoyo para evitarla. En cambio, si una tercera persona empuja a la víctima o se produce una situación excepcional, como un desmayo, el cuerpo no reacciona ante el peligro y la persona cae directamente”, ha explicado Ruiz Aguilar.

Julio: "En medicina forense, las manos son uno de los primeros lugares donde se buscan indicios de reacción defensiva"

Sobre la posibilidad de que se trate de una caída accidental, el periodista señala que no puede descartarse, aunque con matices: “Podría suceder, pero en este caso lo que se apunta es que sería compatible con un síncope o desmayo. No obstante, hay que recordar que el lugar donde se produjo el accidente presentaba un desnivel muy pronunciado, aunque antes de la caída total existía una plataforma en la que la víctima podría haber intentado agarrarse”.

Julio subraya además la importancia de las manos en el análisis forense: “En medicina forense, las manos son uno de los primeros lugares donde se buscan indicios de reacción defensiva. En este caso, lo que se investigaba era precisamente si existían huellas de esa reacción, y no se han encontrado”.