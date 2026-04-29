El condenado deberá indemnizar con 2.000 euros a la víctima por daños morales

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La sección penal del Tribunal de Instancia de Gijón ha condenado por un delito de odio por motivo de "aporofobia" a un hombre que en noviembre de 2022 dio una paliza a una persona sin hogar en Gijón y después difundió el vídeo en redes sociales.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez condena al acusado "como autor responsable de un delito de odio por motivo de aporofobia en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y un delito leve de maltrato" a las penas de 15 meses y un día de prisión, aunque la pena ha sido suspendida durante tres años con la condición de que no vuelva a delinquir, siga un tratamiento de desintoxicación y abone nueve meses y un día de multa con cuota diaria de cinco euros.

Inhabilitación para oficios educativos

Asimismo, el juez le condena a cuatro años, tres meses y un día de inhabilitación especial para la profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, y deberá indemnizar con 2.000 euros a la víctima por daños morales.

La entidad Hogar Sí, que se personó como acusación popular en este caso, "en el marco de una estrategia de litigio orientada a hacer avanzar el reconocimiento de los derechos de las personas sin un hogar", ha asegurado en un comunicado que esta sentencia supone un "hito" y sienta un "precedente jurídico que ayuda a nombrar, acreditar y perseguir una violencia históricamente invisibilizada".

Tal y como recuerda la organización, el caso se remonta al 26 de noviembre de 2022, "cuando una persona que dormía en la calle fue víctima de una agresión brutal que fue grabada y difundida posteriormente en redes sociales". La viralización del vídeo permitió una denuncia ciudadana que activó una respuesta institucional y social.

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En septiembre de 2023, Hogar Sí fue reconocida como acusación popular en el procedimiento, "un hito que reforzó la dimensión estructural del caso y abrió un nuevo camino en la defensa jurídica de las personas en situación de sinhogarismo".

Uno de los elementos más relevantes del fallo, según la entidad, es "la consolidación del artículo 510 del Código Penal como herramienta efectiva para perseguir graves actos aporofóbicos contra las personas en situación de sinhogarismo".

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Además, destacan que esta sentencia "lanza un mensaje claro: agredir a una persona por vivir en la calle es un delito de odio por aporofobia y ahora es reconocido como tal".

"Nos sentimos orgullosos de haber impulsado este proceso y seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para erradicar este tipo de hechos sin olvidar que la mejor protección contra la violencia y la discriminación es facilitar a las personas el acceso a un hogar y los apoyos necesarios para resolver su situación de sinhogarismo", ha subrayado la presidenta de Hogar Sí, Marian Juste.

En todo caso, ha insistido en que la solución para acabar con estas violencias no pasa por gestionar sus consecuencias sino por apostar por la "prevención, acceso efectivo a derechos, protección real y políticas públicas que pongan fin a la situación de sinhogarismo".