Claudia Barraso 29 ABR 2026 - 17:26h.

Jere es un joven de 22 años que vino a España para tratarse de la anemia de Fanconi y que ha fallecido a los 22 años: su hermano murió por la misma enfermedad

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Jeremías Ariel Jaime Merino, de 22 años, un joven que vino a España con su familia desde Argentina para ser tratado de la anemia Fanconi, ha fallecido tras una larga lucha contra esta enfermedad rara que ya se había cobrado la vida de su hermano Enmanuel hace dos años.

El joven estaba recibiendo tratamiento en A Coruña y Madrid y hace un año que se encontraba en la lista de espera para recibir un trasplante de médula, algo que habría conseguido darle una mejor calidad de vida a la espera de un donante compatible con su organismo. Los familiares de Jere consiguieron la nacionalidad española al tener ascendentes gallegos y esto permitió que pudiese recibir este tratamiento en el país.

Pero no fue fácil conseguir que aceptasen el caso de su hijo y que comenzase con los tratamientos adecuados. Su familia tenía una vida hecha en la ciudad argentina de Rosario, de hecho, dejaron a manos del abuelo paterno de Jere un negocio que prosperaba muy bien. La crítica situación de su hijo tras la muerte de su hermano se volvió primordial para ellos y decidieron dejarlo todo y partir hacia España, según informa 'La Voz de Galicia'.

No estaba siendo tratado de forma adecuada en Argentina

Jere no estaba siendo tratado de manera adecuada en el hospital argentino y, por miedo a que le pasase lo mismo que a su hermano, quien no llegó a cumplir los tres años, se fueron de su país cuando el joven cumplió 18 años. Cuando nació su otro hermano, Misael, sacaron células madre del cordón umbilical, pero Jere no era compatible. El pronóstico que le dieron en Argentina fue devastador, una médica le llegó a decir que podía darse por satisfecho de haber llegado hasta la vida adulta.

La anemia de Fanconi es una enfermedad que se da en uno de cada 300.000 recién nacidos. Es una enfermedad genética y hereditaria a través de la vía materna y que se caracteriza por una grave anemia, insuficiencia medular progresiva, malformaciones congénitas y una alta predisposición a tumores, además de varias leucemias.

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En el hospital de A Coruña estaba siendo tratado con un medicamento para bajar el hierro y poder prepararlo para realizar un trasplante de médula. Es un nuevo método al que el joven no había tenido acceso en Argentina y que había conseguido en algunos casos reducir el número de trasfusiones a los que se tenía que someter el paciente.