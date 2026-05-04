"Hay chicas que no sabrán gestionar esto, hay casos de suicidio por bullying, ¿hasta dónde vamos a llegar?", asegura Thais

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Thais, modelo curvy e influence, ha decidido alzar la voz contra una realidad que se ha convertido en un problema estructural en las redes sociales: el acoso constante, los insultos y, en su caso, incluso amenazas de muerte. Tras miles de mensajes cargados de odio por su físico, Thais ha optado por denunciar en el programa 'Vamos A Ver' lo que está sufriendo.

Thais confiesa que lo que más le duele es la procedencia de los mensajes: “Muchos vienen de mujeres”. Pero, lejos de quedarse en silencio, ha tomado la decisión de exponer a sus agresores. Perfil por perfil, muestra públicamente a quienes le envían mensajes ofensivos, con el objetivo de frenar este comportamiento. “Siento que así evito que esa persona vuelva a hacérselo a otra”, explica.

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"Hay chicas que no sabrán gestionar esto, hay casos de suicidio por bullying, ¿hasta dónde vamos a llegar?", asegura Thais

Uno de los casos más impactantes fue el de una mujer adulta cuyo mensaje incluía un deseo de muerte. Tras ser expuesta, la hija de esta persona contactó con Thais para pedir disculpas en nombre de su madre. Aunque la influencer accedió a retirar la publicación, el episodio le dejó una reflexión clara: “¿Cómo puede alguien entrar en el perfil de otra persona solo para hacer daño?”. Sobre todo le preocupa el impacto que pueden tener en otras personas, especialmente en jóvenes con menor autoestima. “Hay chicas que no sabrán gestionar esto. Hay casos de suicidio por bullying. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se pregunta.

Thais insiste en que su contenido no promueve ningún estilo de vida dañino: “Yo no estoy fomentando nada malo, simplemente existo y soy feliz tal y como soy”. Su mensaje va más allá de su caso personal y apunta a un cambio necesario en el funcionamiento de las plataformas digitales.

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Entre sus propuestas, destaca la necesidad de eliminar el anonimato en redes sociales mediante un sistema de verificación de identidad: “No puede ser que alguien cree una cuenta, insulte, desee la muerte y no pase nada. Debería haber un registro con DNI”.