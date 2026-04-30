Esta ampliación incorpora audios y conversaciones y solicita investigar delitos de lesiones psíquicas e integridad moral contra la madre de Gabriel Cruz

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La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha ampliado la denuncia que ya presentó en 2024 contra Ana Julia Quezada y su entorno, a raíz del documental sobre el crimen de su hijo que la asesina quería lanzar de la mano de una famosa productora audiovisual y con el que esperaba sacar una cuantiosa suma de dinero. La documentación, a la que el programa 'Vamos A Ver' ha tenido acceso, incorpora elementos que apuntan a un agravamiento del daño sufrido, incluyendo acusaciones por lesiones psíquicas y atentado contra la integridad moral.

De acuerdo con la documentación a la que se ha tenido acceso, la denunciante atraviesa una situación de extrema fragilidad emocional. Los hechos recientes habrían desencadenado un episodio de sobrecarga traumática, con síntomas de ansiedad intensa, miedo persistente y una notable alteración de su estabilidad psicológica.

En la denuncia se detalla una serie de episodios que habrían contribuido a este estado. Entre ellos, se mencionan expresiones amenazantes y comunicaciones intimidatorias atribuidas tanto a Ana Julia Quezada como a su pareja. En particular, se recoge una frase que habría sido trasladada a Patricia Ramírez: “te juro que me las vas a pagar”, que supone una amenaza directa. Asimismo, según informaciones procedentes de terceros, Quezada habría llegado a manifestar desde prisión su intención de matarla.

"La compareciente se encuentra destrozada psicológicamente. Ha sido un mecanismo reactivador del trauma", según el documento

La ampliación incorpora audios y conversaciones y solicita investigar delitos de lesiones psíquicas e integridad moral, en un contexto vinculado al intento de documental sobre el crimen, que la defensa considera clave en la presión sufrida.

Según el contenido de la denuncia, Patricia Ramírez ha vivido en los últimos meses una situación marcada por el temor creciente, llamadas inquietantes y mensajes intimidatorios, que se habrían intensificado tras frenar el documental sobre el asesinato de su hijo.

En el propio documento se recoge: "La compareciente se encuentra destrozada psicológicamente. Todo lo ocurrido ha generado una situación de sobrecarga traumática, ansiedad intensa y profunda alteración emocional. Ha sido un auténtico mecanismo reactivador del trauma. La denunciante había pasado de ser conocedora de expresiones amenazantes, comunicaciones intimidatorias y hechos que le generaban un temor creciente."