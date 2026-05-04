Lorena Romera 04 MAY 2026 - 11:54h.

La exconcursante de 'GH VIP' y el ex de Alma Bollo celebran un 'gender reveal' con perlas y motivos marinos

Aguasantas Vilches desvela cómo se enteró de su embarazo: "No quería ser madre, pero me ha tocado cambiar de idea"

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Aguasantas Vilches y Juan José Peña no podrían atravesar un momento más dulce, esperando su primer hijo en común. Aunque la que fuera concursante de 'GH VIP' parecía en un primer momento descartar celebrar una fiesta como esta y esperar al nacimiento para conocer el sexo de su bebé, finalmente la pareja ha organizado un increíble 'gender reveal' en el que han descubierto si es niña o niño.

Desde que hicieran pública la noticia de su embarazo, la expectación por conocer los detalles de su bebé no ha dejado de crecer. Especialmente ahora que se encuentra en el segundo trimestre de gestación y que ya se le va notando la incipiente barriguita. Para celebrar con los suyos la noticia y descubrir juntos el sexo del bebé, la pareja ha organizado un evento al aire libre, rodeados de una cuidada decoración minimalista con perlas y motivos marinos.

Después de disfrutar del catering y de ese ratito de charla y de encuentro entre todos, la pareja se colocó en el altar, con un detonador que, al accionarlo, cubrió el cielo de una densa y espectacular nube de humo azul. Un momento que estuvo acompañado de unos fuegos artificiales que confirmaron la noticia: el bebé que esperan es un niño. La euforia de ese momento fue total.

Juan José Peña saltaba extasiado mientras Aguasantas estaba pendiente de que los niños eran incapaces de liberar los globos ocultos en una caja, que también revelaban el sexo con su color. Tras ese pequeño imprevisto, los futuros papás se fundieron en un abrazo de lo más emotivo, al que después se sumaban familiares y amigos.

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Para el gran evento de revelación, la que fuera nuera de Raquel Bollo optó por un estilismo de aire bohemio y romántico, muy acorde con la estética relajada y elegante de la celebración al aire libre. El look, compuesto por una blusa de encaje fino y unos pantalones de lino, resaltaba su figura, ya que dejaba estratégicamente al aire su tripita.

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"Bienvenidos a nuestra revelación. Los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son una recompensa", celebran Aguasantas Vilches y Juan José Peña, que colgaron este cartel a la entrada de su gender reveal, con la que han descubierto que serán padres de un niño.