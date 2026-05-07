La familia de Francisca Cadenas cree que los dos hermanos participaron en el asesinato y que planificaron su muerte en Hornachos

Paco Lobatón, clave en el caso de Francisca Cadenas, sobre los hermanos acusados de su asesinato: "Se vistieron de una especie de neopreno de impunidad"

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Badajoz“Destrozada mentalmente” por los hechos acontecidos y ante la crueldad, la gravedad y la dureza del crimen, la familia de Francisca Cadenas está convencida de que los dos hermanos detenidos por su muerte, –y no solo uno de ellos–, participaron la noche de los hechos en su asesinato. Creen, de hecho, que su muerte pudo incluso ser planificada, destacando al mismo tiempo la brutalidad con que se emplearon dadas las lesiones reveladas por la autopsia preliminar, conocida después del hallazgo de los restos óseos de Francisca el pasado mes de marzo.

Los hermanos, Julián y Manuel, estuvieron ocultando casi nueve años el atroz crimen. Como consiguió descubrir la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tras irrumpir en la investigación en 2024 y tras instalarles micrófonos en sus coches, la vivienda y otros puntos clave, tenían escondidos los restos de la víctima, que era vecina de ellos en Hornachos y residía a escasos metros, en una arqueta en el patio de la vivienda. Se habían cuidado de taparla con losas y cemento y estaba entre plantas de basura, habiendo ubicado allí una lavadora. Todo mientras a la familia, a todo el pueblo y a las autoridades, les mentían reiteradamente. Casi 3.285 días, –siendo que el próximo sábado 9 de mayo se cumplen exactamente 9 años desde que se denunciase su desaparición–, han estado proclamando su inocencia mientras entre ellos, y en privado, se jactaban sobre lo acontecido aquella noche, recordando reiteradamente en todo este tiempo a la víctima, a la que sexualizaban y cosificaban, denotando una “obsesión” por ella, como consta en el informe de la UCO.

La familia de Francisca Cadenas cree que el crimen lo cometieron los dos hermanos

Tras el hallazgo de los restos óseos después de una estrategia de la UCO para ir incrementando la presión sobre ellos, Julián, el menor de los hermanos, llegó a confesar el crimen. Sin embargo, exculpó a su hermano, ‘Lolo’, sobre el que la acusación considera que tuvo una parte activa, siendo el que actuó incluso diciéndole al otro lo que tenía que decir en cada momento.

En todo este tiempo, y también desde la detención, el mayor de los hermanos ha defendido que no estaba en la noche de los hechos, el 9 de mayo de 2017, esgrimiendo que se encontraba en un hospital de Mérida donde entonces estaba ingresado su padre. Sin embargo, del auto del juez se desprende, contra la versión de ambos, que aunque Manuel “llegó más tarde a la casa”, es “evidente” que “conoce los elementos del momento de la muerte y hace afirmaciones sobre las partes íntimas de la víctima” en las conversaciones registradas por la UCO.

Así lo cree también la familia, que en la primera entrevista en televisión tras la detención de los hermanos, apunta en esa dirección: “Por la autopsia preliminar, las lesiones que hay en el cuerpo de mi madre es muy poco probable que se le hiciera una persona", ha declarado José Antonio Meneses Cadenas, hijo de Francisca, en declaraciones al Canal Extremadura Televisión.

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Se refiere así a las conclusiones forenses iniciales del análisis de los restos hallados, que apuntan a que la víctima sufrió una violencia extrema antes de morir. Fue golpeada, amordazada, atada y desnuda de cintura para abajo. Presentaba numerosas fracturas en el cráneo, la cara y las costillas, y también en el hueso hioides. Conclusiones, todas ellas, que contradicen la confesión de Julián, quien declaró que Francisca Cadenas entró en su casa estando la puerta abierta para preguntarle por su tío enfermo: “Me sorprendió metiéndome coca y, ofuscado, la maté”, dijo, apuntando que todo fue en un ataque de ira tras reprocharle ella su conducta y asegurando que la mató de un solo golpe; algo que cae en una total incongruencia respecto a la autopsia preliminar.

En ese sentido, la investigación continúa para descifrar las incógnitas que continúan alrededor del caso, como la forma exacta en que acabaron con su vida, el grado de participación de cada hermano y si, –como la acusación tratará de probar y como podría inferirse de las conversaciones mantenidas entre los hermanos y registradas por la UCO–, puede haber un móvil sexual tras el crimen, por lo que buscan para ellos la prisión permanente revisable.

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La familia, “destrozada mentalmente” por la dureza del crimen y lo ocurrido esa noche

Ante los acontecimientos y los resultados que ya se tienen de la investigación, la familia de Francisca Cadenas ha expresado su dolor ante la “crueldad” y el “ensañamiento” con el que acabaron con su vida. Destrozados, inciden en que pensaban que estaban preparados para el desenlace tras tantos años transcurridos desde aquella noche del 9 de mayo de 2019. Sin embargo, como ha expresado Javier Meneses, se han dado cuenta de que no al conocer la atrocidad con la que se emplearon y “el desprecio a la vida mostrado” por los responsables del crimen, vecinos en la localidad pacense, que ha quedado marcada para siempre por los hechos.

En esa misma línea, José Antonio Meneses ha indicado que les “matan” los pensamientos intrusivos que recurrentemente les invaden sobre la “dureza de este crimen” y lo que tuvo que pasar su madre: “Podía estar con vida en ese momento Es lo que nos destroza. Y luego la dureza, la dureza”, dice, recordando ese instante en que llamó a la casa de los detenidos la noche de la desaparición, cuando Julián llegó a abrir la puerta y, extraño, les dijo que no podía atenderles en ese momento en que, desesperados, buscaban cualquier pista sobre Francisca. Sin embargo, lejos de cooperar como otros vecinos, y con un comportamiento extraño, cerró la puerta.

"A mi madre la destrozaron, es que a mi madre la destrozaron, la pobre. No le dieron opción, mi madre no tuvo opción de defenderse con esos dos sujetos", ha insistido en la entrevista, subrayando que ni la mayor condena que le puedan echar a estos sujetos" compensará a la familia "a nivel emocional".

La familia cree que los hermanos planificaron el crimen en Hornachos

Como han recordado, Francisca Cadenas era una mujer de rutinas que se preocupaba de todo el mundo y siempre prestaba ayuda a sus vecinos. Creen que los hermanos, conscientes de todo ello, podrían haber incluso planificado su muerte.

Además, señalan que habían mentido tantas veces e insistido tantas veces en su inocencia que “ellos mismos se lo creían”, lamentando al mismo tiempo todo el daño que han hecho en el pueblo, donde incluso otras personas habían sido señaladas por el crimen, habiendo Julián y Manuel desviado también la atención sobre algunos de ellos.

Los dos hermanos llegaron a creerse impunes, como corroboran los audios registrados por la UCO. Pensaban que podían engañar a todos, y a las autoridades también. Máxime cuando llevaban tantos años eludiéndoles, no siendo hasta 2024 cuando la UCO irrumpió para dar un giro a una investigación que ya llevaba siete años bloqueada.

Pese a ello, la Guardia Civil logró ir estrechando el círculo sobre ellos, de quienes la familia siempre ha sospechado desde el principio; desde el momento en que aquella noche llamaron hasta su puerta. En aquellos instantes, los primeros agentes que participaron en la búsqueda llegaron a preguntarles y a ver un bulto en un taller de la vivienda que dijo Julian que era un “familiar durmiendo”, pero no se registró ni comprobó en ese momento, sin contar con autorización ni reclamarla después; algo que no deja de doler.

La familia subraya que no hay coartada para Manuel, el mayor de los hermanos

Insistiendo en los datos recabados hasta ahora, y respecto a las declaraciones de los hermanos que buscan eximir del crimen a Manuel, la familia de Francisca Cadenas insiste en la implicación de ambos.

Aunque ambos reiteran que ‘Lolo’ estaba en el hospital de Mérida cuando se produjeron los hechos, José Antonio Meneses incide en que esa es su “coartada”, pero “eso no lo exime”.

“Él está toda la noche con su hermano Julián en la vivienda, es decir, tiene muchísimo tiempo para hacer todo lo que hicieron con mi madre. Y también por la autopsia preliminar, las lesiones que hay en el cuerpo de mi madre, es muy poco probable que se le hiciera una persona", ha insistido.