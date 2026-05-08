Candela Hornero Madrid, 08 MAY 2026 - 12:38h.

Una vez llegado el barco a Tenerife el plan de evacuación se hará siguiendo tres niveles de repatriación

Hantavirus, última hora del brote del crucero MV Hondius: Sanidad se reunirá con los pasajeros españoles por videoconferencia

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La Ministra de Sanidad, Mónica García asegura acerca del brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' que "todos los pasajeros han salido asintomáticos de Cabo Verde", pero que aun así cuando llegue a Tenerife van a hacer "una evaluación epidemiológica en el barco antes de que sean evacuados y repatriados" siguiendo los "protocolos internacionales" y con "plenas garantías de salud pública". "Se seguirán todas las medidas estrictas en materia de prevención sanitaria", ha señalado durante una entrevista con RNE .

En el caso de los extranjeros, de 23 nacionalidades diferentes en total, indica que "van a ser evacuados y repatriados". Aquellos con síntomas "si no necesitan una atención médica urgente", igualmente serán "evacuados con sus respectivos dispositivos a sus países".

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La ministra también ha explicado que no cree que lleguen personas en estado grave ya que "todos han salido asintomáticos de Cabo Verde" y "llevan muchos días en el barco". "Entendemos que el riesgo de que hayan sido infectados cada día es más bajo. Hasta ahora, con la última información de ayer, es que siguen asintomáticos en el barco".

"Nada más llegar al puerto de Granadilla" se les realizará un control a través de Sanidad Exterior y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). "En función de esto se tomarán las decisiones, pero independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas [si no están graves]".

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Plan de evacuación: tres niveles de repatriación

Sobre el plan de evacuación, Javier Padilla, Secretario General de Sanidad, ha explicado en el programa 'La hora de La 1' de la cadena pública que "hay tres niveles de repatriación".

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El primer nivel se centra en los 14 personas con nacionalidad española a bordo del barco, de los que "se va a encargar el Ministerio de Defensa" y van a hacer "cuarentena en Hospital Gómez Ulla".

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En el segundo nivel, que son los ciudadanos de la Unión Europea, "las conversaciones se están dando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la Comisión Europea y muy concretamente con Países Bajos", ya que estos tienen "una responsabilidad muy concreta que es la de la tripulación".

Aunque la tripulación tiene miembros de diferentes países "el responsable según el derecho marítimo debería ser el país de abanderamiento", lo que "reduce notablemente el número de países que van a verse implicados en esta operación".

El tercer nivel sería los países extracomunitarios, aquellos que no pertenecen a la Unión Europea, con los que se hará la repatriación en coordinación con cada uno de los países de los que haya alguien implicados en el crucero. "Tenemos la confirmación de que Estados Unidos, que ha enviado un avión con algunos miembros del Control de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses para la repatriación de sus ciudadanos".

Además, ayer se reunieron con miembros del gobierno de Reino Unido para "valorar si podían hacer lo mismo" y "se ofrecieron a llevarlo a cabo". También, durante la mañana se está realizando una reunión con miembros de los diferentes gobiernos que "han mostrado interés" o "compromiso de implicación" para explicar el operativo y resolver las dudas.

"Se trata de un operativo con una implicación enorme y podemos decir que evoluciona de manera favorable y que según vayan llegando los aviones iremos desembarcando", ha concluido Padilla.

¿Por qué no se realiza la cuarentena en el barco?

Sobre las dudas de por qué no se realiza la cuarentena en el barco donde se ha producido el brote de hantavirus Mónica García ha explicado que "no es un lugar adecuado ni para tratar ni para cuarentenar". "No hay espacio para mantener separados a los pacientes sintomáticos que pudieran aparecer y los sistemas de ventilación no son los adecuados para reducir el riesgo de transmisión. Un hospital permite disponer del equipamiento necesario para realizar una cuarentena eficaz y segura, y poder actuar en caso de que alguna persona empeore su estado de salud"

"Las personas que han sido contacto merecen ser atendidas en condiciones dignas y seguras, tanto para ellos como para todos los demás. Disponemos de los medios para hacerlo, sería irresponsable y negligente no usar esos medios", ha añadido.

Sobre por qué se evacuó a las personas enfermas ha dicho que "un crucero no dispone de UCIs ni instalaciones sanitarias como las que se necesitan en una situación así".