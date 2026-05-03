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¡Las redes sociales están que arden! Donald Trump vuelve a ser noticia. Esta vez por unas sorprendentes imágenes en las que se puede ver al presidente de los Estados Unidos en uno de los lugares más enigmáticos del mundo, el área 51, junto a... ¡un alienígena! ¿Qué hay detrás de esta imagen? ¿Qué nos están ocultando? 'Visto lo visto' resuelve este gran misterio.

Este enclave, situado en el desierto de Nevada, es una de las bases militares más secretas de Estados Unidos. A su alrededor han surgido numerosas teorías y conspiraciones, muchas de ellas relacionadas con los ovnis, tecnología desconocida y supuestos proyectos secretos del Gobierno.

Motivo por el cual, la reciente visita de Donal Trump, a quien se ha podido ver visitando el área 51 escoltado por agentes de seguridad, ha llamado mucho la atención. Especialmente, porque en estas imágenes aparece junto a una presencia que, a priori, no es humana, sino que se trata de un extraterrestre.

La sorprendente imagen de la visita de Trump al área 51

En el programa de hoy, despejamos todas las incógnitas detrás de esta sorprendente imagen que ha dado la vuelta al mundo. Y es que, a pesar de lo realistas que puedan parecer estas imágenes, nada es exactamente lo que parece.

No es la primera vez que una imagen de este tipo se vuelven viral. En los últimos meses, han circulado numerosos vídeos en los que se puede ver a Trump en situaciones de lo más insólitas como encuentros con supuestos extraterrestres, ruedas de prensas con ellos u otras escenas dignas de una película de ciencia ficción.

No obstante, todos ellos comparten un mismo origen: han sido generados con inteligencia artificial, una herramienta que cada vez consigue engañar a más usuarios de las redes sociales. ¡Dale al play y no caigas en la trampa!