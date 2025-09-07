La abogada de María del Monte escribe una carta al juzgado pidiendo casi 30 años de cárcel para su sobrino

María del Monte, una de las afectadas del caos ferroviario: "He salido de Madrid en junio y he llegado a Sevilla en julio"

María del Monte pide 28 años y medio de cárcel para su sobrino, Antonio Tejado, acusado de ser el autor intelectual del robo que tuvo lugar en la casa que la artista comparte con su pareja, Inmaculada Casal, en el mes de agosto del verano de 2023. En un escrito remitido al juzgado, la abogada de la cantante considera a Tejado (que fue procesado por este violento asalto domiciliar en el mes de mayo) pieza clave en el robo. ¡Tenemos todos los detalles al respecto!

La bogada de María del Monte ha escrito una carta al juzgado numero 6 de Sevilla, que instruye el caso del robo en la casa de la cantante, y en él sostiene que el robo fue posible por la información suministrada por Tejado previamente al robo. Fue en la madrugada del 23 de agosto de 2023 cuando un grupo de encapuchados asaltó la casa de la cantante y la periodista: "Nos han dejado sin nada, se han llevado todo de nuestra vida", lamentaron las víctimas en su día.

Entre las pertenencias robadas se encuentran relojes, joyas y piedras preciosas. El 12 de febrero de 2024, La Guardia Civil procedió a la detención de Tejado por considerarlo autor intelectual del robo. Meses después, salió de prisión a la espera de juicio. ¿Volverá Antonio Tejado a la cárcel? '¡Vaya fama!' habla en directo con Jorge Muñoz, periodista de 'El diario de Sevilla', que es el medio que ha dado esta información en exclusiva.

Antonio Tejado ¿autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte?

"La pena es muy alta y hay dos factores que influyen: uno es que hablamos de unos hechos muy graves, son cinco individuos que entran por la fuerza en la vivienda, las retienen, las tienen secuestradas y las amenazan de muerte si no abren la caja fuerte; y el segundo factor es el papel que se le atribuye desde el inicio de la investigación a Antonio Tejado, como autor intelectual del robo", detalla el periodista.

Hay ciertos detalles en los que se sostiene la acusación y es el hecho de que Antonio Tejado hubiera retomado la relación con su tía semanas antes de producirse el robo: "Retomó la relación con su tía para tener detalles sobre la casa. Por circunstancias familiares, no había tenido relación con su tía durante un tiempo. En julio retoma esa relación con la finalidad de recabar la información que hiciera posible el éxito del robo", añade Jorge Muñoz. Además, opina que el juicio podría retrasarse hasta principios del 2027.

Primeras reacciones a los años que María del Monte pide para su sobrino

En '¡Vaya fama!' buscamos algunas reacciones en el entorno de Antonio Tejado y van desde el silencio (madre y hermano de Tejado no han querido comentar nada al respecto) hasta la sorpresa. Hablamos con Alba Muñoz, su expareja: ella entiende que la artista quiera hacer justicia y desvela que la relación entre tía y sobrino "nunca ha sido buena", tal y como ella ha podido apreciar durante sus años de relación.