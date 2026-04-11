Fiesta 11 ABR 2026 - 16:55h.

Compartir







Falta aproximadamente un año para que se celebre el juicio por el que se piden 28 años de cárcel para Antonio Tejado, acusado de ser el presunto autor intelectual del robo con violencia llevado a cabo en la casa de su tía, María del Monte, en agosto del año 2023. El sobrino de la cantante estuvo unos meses en prisión pero finalmente fue puesto en libertad, a espera de juicio. Ahora, 'Fiesta' ha podido saber que la familia de Antonio Tejado se muestra muy preocupada por el cambio de actitud de este.

Emma García conecta en directo con Luis Rollán, que se encuentra en Matalascañas (Huelva) y es quien tiene todas las novedades sobre Antonio Tejado. El sobrino de María del Monte estaba manteniendo un perfil bajo para no llamar la atención y evitar así titulares o dar que hablar por las calles de las localidades de Sevilla y Punta Umbría, las zonas por las que se mueve discretamente. Pero esto habría cambiado, tal y como apunta el periodista y colaborador de 'Fiesta'.

El entorno de Antonio Tejado, alarmado por sus gastos y sus salidas nocturnas

"Hay una preocupación por parte de la familia con este cambio de actitud de Antonio Tejado. Ese perfil bajo ya no existe. Nos hablan de continuas salidas. Concretamente, la semana pasada nos llegó la información a mí y a 'Fiesta' de que el propio Antonio Tejado sale por la noche y vuelve al día siguiente y eso ha supuesto bastantes peleas, no solo con su pareja, sino también con su madre", es parte de la explicación que da Luis Rollán al respecto durante su conexión en directo con el programa.

Pero hay algo más en todo este asunto que preocupa especialmente y que Rollán reconoce que le llama "poderosamente la atención" y que tiene que ver con los ingresos de Antonio Tejado y con el nivel de vida que este está llevando tanto en Sevilla como en la playa: "Estamos hablando de que Antonio Tejado, ahora mismo, no está trabajando. Su casa la está costeando con el trabajo que tiene su pareja y la que me dicen que está costeando todo, que de ahí vienen las últimas disputas o problemas con su madre, sería su propia madre".

Antonio Tejado continúa defendiendo su inocencia

Recordemos que tanto la acusación particular como la fiscalía piden para Antonio Tejado casi treinta años de cárcel y más de 600.000 euros de indemnización para las cinco personas damnificadas en el robo que tuvo lugar en la casa de María del Monte y su mujer, la periodista y presentadora andaluza Inmaculada Casal. Por su parte, Tejado sigue defendiendo su inocencia. La fecha del juicio coincidirá con la mayoría de edad que cumpliría su hijo mayor, el que Antonio tiene con Rosario Mohedano.