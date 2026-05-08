Microbiólogo, sobre la transmisión del hantavirus: "Solo se contagia cuando hay síntomas"

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En los brotes de hantavirus con mayor transmisión, la tasa apenas alcanzó el 2,1, mientras que una persona infectada de COVID podía contagiar a entre cinco y seis personas

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La alerta sanitaria por el brote de hantavirus detectado en un crucero internacional ha activado un amplio dispositivo de rastreo coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintas autoridades sanitarias internacionales. El catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, Víctor Jiménez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad en el programa 'La Mirada Crítica' respecto a la transmisión del virus.

“El hantavirus no tiene potencial pandémico ni siquiera epidémico. Lo que provoca son brotes muy localizados y con una transmisibilidad muy limitada”, explica el experto, en la que insistió en que el virus presenta una capacidad de contagio muy inferior a la del COVID-19.

Jiménez subraya además uno de los aspectos más importantes para contener el brote: “El virus se transmite solo cuando hay síntomas”. Una característica que, según detalla, facilita enormemente el rastreo de contactos y el control sanitario. “El COVID podía contagiar incluso antes de desarrollar síntomas. Aquí eso no ocurre y eso facilita muchísimo el rastreo y la contención”, explica.

El microbiólogo recuerda que el contagio entre personas es poco frecuente y que estos brotes suelen estar vinculados a zonas endémicas donde el virus circula a través de roedores, principal vía de transmisión conocida.

En los brotes de hantavirus con mayor transmisión documentada la tasa apenas alcanzó el 2,1

Aunque quiso rebajar la alarma, Jiménez reconoce que el escenario del crucero introduce riesgos epidemiológicos añadidos debido a la convivencia estrecha entre pasajeros. “Estamos en un contexto muy particular. Se ha sacado el virus de la zona endémica y un crucero tiene riesgos adicionales”, señala.

Aun así, defiende la actuación de las autoridades sanitarias y sostuvo que la situación puede mantenerse bajo control. “Si se hacen las cosas bien, no supone un riesgo grave”, aseguró.

Según explica, mientras que una persona infectada de COVID-19 podía contagiar inicialmente a entre cinco y seis personas, en los brotes de hantavirus con mayor transmisión documentada la tasa apenas alcanzó el 2,1. “Eso sigue estando dentro de lo razonable para poder contener el virus”, afirma.

Otro de los asuntos abordados fue la presencia todavía a bordo del cuerpo de una de las personas fallecidas. Sobre ello, Jiménez aclaró que la carga viral disminuye progresivamente tras la muerte porque “el virus necesita un hospedador vivo para seguir multiplicándose”, aunque insistió en la necesidad de mantener medidas estrictas de aislamiento y manipulación del cadáver para evitar riesgos.