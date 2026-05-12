Los españoles salen menos de noche, pero consumen más durante el día

Un restaurante de Sevilla denuncia en sus redes sociales el 'simpa' de una pareja: "A irse olvidaron el ticket, a ver si podemos compartir y se lo recuerdan"

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España sigue siendo un país de bares, pero los hábitos de consumo están cambiando. La hostelería vive uno de sus mejores momentos gracias a una clientela que ya no se concentra únicamente en comidas y cenas, el negocio empieza desde primera hora de la mañana y se alarga hasta el tardeo.

Cada vez más españoles desayunan fuera de casa, café, zumo y tostadas se han convertido en una rutina diaria para millones de trabajadores que hacen del bar una parada imprescindible antes de comenzar la jornada.

El desayuno gana protagonismo

Más del 80% de los españoles desayuna fuera de casa en algún momento de la semana y ocho de cada diez trabajadores consideran ya imprescindible ese primer café en la calle. Los bares y cafeterías se adaptan a una demanda cada vez más exigente, con desayunos más elaborados y opciones variadas que van mucho más allá de la clásica tostada.

“Un paroncito, una reunión o simplemente aprovechar la mañana”, explican muchos clientes que prefieren empezar el día socializando en una cafetería.

Menos noche y más consumo diurno

La tendencia también refleja un cambio en el ocio, las largas noches y las copas nocturnas pierden terreno frente a planes diurnos como el almuerzo, las terrazas o el tardeo. Muchos consumidores prefieren salir antes, aprovechar el día y regresar pronto a casa, el tardeo se consolida así como uno de los grandes motores del consumo hostelero.

“Salir pronto y estar bien al día siguiente” es una filosofía cada vez más extendida, especialmente entre los más jóvenes.

Comer fuera, aunque con menor presupuesto

A pesar de la inflación y del ajuste del gasto, los españoles siguen manteniendo el hábito de comer fuera de casa, eso sí, adaptando el presupuesto.

Ahora triunfan los menús más reducidos, los platos únicos o las comidas sin postre ni bebida, aunque la frecuencia de consumo continúa aumentando. La variedad también gana peso: desde bocadillos gourmet hasta propuestas más elaboradas como albóndigas de bacalao o pato.

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Otro de los hábitos que se consolida es el reparto a domicilio. Más de la mitad de los consumidores reconoce que al menos un día a la semana no cocina y opta por pedir comida en casa.