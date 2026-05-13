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Sociedad

Un instituto de Plasencia alerta del regreso del reto viral 'Abecedario del diablo'

El abecedario del diablo vuelve a un instituto de Plasencia
El reto viral 'Abecedario del diablo' llega a un instituto de Plasencia. Archivo
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El instituto Virgen del Puerto de Plasencia alerta de que el reto viral del 'Abecedario del diablo' ha vuelto. De hecho, tal y como ha desvelado el diario Hoy, el centro educativo ha confirmado que ha detectado al menos tres casos de lesiones producidas a partir de este juego y cree que puede haber más. La reactivación del reto ya ha sido comunicada a las familias del centro a través de un mensaje de la plataforma Rayuela en la que les informa de ello, de sus peligros, de lo qué se puede hacer para detectarlo y sobre todo evitarlo.

El dañino ‘juego del abecedario’ también conocido como el ‘juego del abecedario del diablo’, comenzó a extenderse entre los más pequeños hace dos años en América Latina. Después de dos años y debido a las redes sociales, el macabro juego llegaba a España, dándose casos en varios colegios de primaria de comunidades como Asturias o País Vasco.

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El mal llamado juego, consiste en que mientras un niño recita el abecedario y una palabra con cada letra, otro compañero le va haciendo una herida con un objeto punzante en lugares como el dorso de las manos o las axilas.  A veces, incluso, se usan tijeras y cuchillos y deja heridas terribles.

Por esto, es importante detectar si el menor está llevando a cabo esta práctica, en algunos ocasiones no resulta fácil ya que tienden a esconder las marcas, sin embargo, se recomienda:

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  • Observa si tiene arañazos o pellizcos en sus manos. En la mayoría de los casos se rasca con la suficiente fuerza para dejar marcas en el dorso de las manos.
  • Detectar si tiene heridas grandes de 5 centímetros en su cuerpo. hay modalidades del reto más peligrosas en las que un líder utiliza tijeras u objetos cortantes durante el juego provocando heridas más grandes que pueden generar infecciones.
  • Mirar si tiene heridas de cutter. Esta es otra de las herramientas que pueden utilizar, sobre todo para escribir en su piel "reto conseguido" cuando han finalizado el juego.
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