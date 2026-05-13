Un instituto de Plasencia alerta del regreso del reto viral 'Abecedario del diablo'

El centro educativo Virgen del Puerto confirma que ha detectado al menos tres casos de lesiones producidas a partir de este juego y cree que puede haber más

Un hombre mata a patadas y a palazos al gato de su expareja en plena calle en Torrevieja como venganza

Compartir







El instituto Virgen del Puerto de Plasencia alerta de que el reto viral del 'Abecedario del diablo' ha vuelto. De hecho, tal y como ha desvelado el diario Hoy, el centro educativo ha confirmado que ha detectado al menos tres casos de lesiones producidas a partir de este juego y cree que puede haber más. La reactivación del reto ya ha sido comunicada a las familias del centro a través de un mensaje de la plataforma Rayuela en la que les informa de ello, de sus peligros, de lo qué se puede hacer para detectarlo y sobre todo evitarlo.

El dañino ‘juego del abecedario’ también conocido como el ‘juego del abecedario del diablo’, comenzó a extenderse entre los más pequeños hace dos años en América Latina. Después de dos años y debido a las redes sociales, el macabro juego llegaba a España, dándose casos en varios colegios de primaria de comunidades como Asturias o País Vasco.

PUEDE INTERESARTE El reto viral de pegar el móvil en un tranvía y correr tras él obliga a los ferrocarriles valencianos a extremar la vigilancia

El mal llamado juego, consiste en que mientras un niño recita el abecedario y una palabra con cada letra, otro compañero le va haciendo una herida con un objeto punzante en lugares como el dorso de las manos o las axilas. A veces, incluso, se usan tijeras y cuchillos y deja heridas terribles.

Por esto, es importante detectar si el menor está llevando a cabo esta práctica, en algunos ocasiones no resulta fácil ya que tienden a esconder las marcas, sin embargo, se recomienda: