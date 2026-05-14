La leche de vaca pierde terreno: crece el consumo sin lactosa y de bebidas vegetales

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Muchos consumidores aseguran que la leche sin lactosa “sienta mejor”, mientras otros prefieren la de avena, soja o almendra por sabor o por salud

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A la hora de pedir un café, ahora lo común es acompañarlo de leche sin lactosa o vegetal, dejando a un lado la leche de vaca, ya sea entera, semi o desnatada. Tal y como se ha comentado en 'La mirada crítica', la demanda ha cambiado en los últimos años y cada vez más clientes solicitan opciones alternativas.

Detrás de este cambio hay varios motivos. Muchos consumidores aseguran que la leche sin lactosa “sienta mejor”, mientras otros prefieren bebidas de avena, soja o almendra por sabor o por considerarlas más saludables. De hecho, el consumo de leche convencional en España ha caído en las últimas dos décadas, mientras que la leche sin lactosa ya supone una parte importante del mercado y continúa creciendo de forma sostenida.

La leche sin lactosa “es la misma leche de vaca”

Desde el sector ganadero, rechazan que exista una crisis en el consumo de productos lácteos. Ángel San Juan Velasco, ganadero, asegura que los datos que manejan reflejan incluso un aumento del consumo de lácteos. “El consumo de lácteos en España subió un 3,5%”, explica, señalando también que el crecimiento de la población influye en una mayor demanda.

El productor reconoce que las bebidas vegetales responden a una moda cada vez más extendida, aunque insiste en que la leche sin lactosa sigue dependiendo de la producción tradicional. “La leche sin lactosa es la misma leche de vaca”, afirma, detallando que únicamente se modifica el proceso industrial para facilitar su digestión.

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A pesar del auge de las alternativas vegetales y de los cambios en los hábitos de consumo, el sector mantiene la confianza en la leche de vaca como un producto básico en la alimentación. Eso sí, adaptado ahora a nuevas preferencias y a un consumidor cada vez más exigente con lo que consume.