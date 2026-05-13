'Armario cápsula': nueva tendencia para multiplicar looks con menos compras y más combinaciones

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Se recomienda invertir en prendas fáciles de combinar y evitar las compras impulsivas: bastaría con cinco prendas nuevas al año

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El 'armario cápsula' se ha convertido en una de las tendencias más populares entre la gente que busca ahorrar dinero y reducir el consumo compulsivo. Tal y como se ha explicado en 'La mirada crítica', la práctica consiste en tener pocas prendas, pero muy versátiles: ropa básica, de tonos neutros y estilos atemporales para poder crear decenas de combinaciones.

Según se ha difundido en redes sociales, con apenas veinte prendas se pueden multiplicar los looks y vestir bien durante toda la temporada. Esta filosofía minimalista ha ganado terreno por el aumento del precio de la ropa, que se ha encarecido hasta un 7%.

Además, los consumidores han cambiado sus hábitos tras la pandemia. Ahora, muchos priorizan el ocio, los viajes o la restauración antes que gastar grandes cantidades en moda. Otro factor que ha impulsado esta tendencia "low cost" es la estética “old money”, basada en prendas sencillas y elegantes.

Se recomienda invertir en prendas fáciles de combinar y evitar las compras impulsivas

El método del armario cápsula parte de la creencia de que solo utilizamos una pequeña parte de toda la ropa que acumulamos en casa. Se recomienda invertir en prendas fáciles de combinar y evitar las compras impulsivas. Con esta técnica, bastarían cinco prendas nuevas al año podrían para renovar el fondo de armario sin disparar el gasto.

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El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, Eduardo Zamácola, considera que el descenso del consumo responde al aumento de precios y al cambio de prioridades de los ciudadanos. “Queremos disfrutar, viajar o salir antes que gastarnos dinero en ropa”, ha explicado. Además, advierte de la “competencia brutal” de plataformas online chinas que, según él, están inundando el mercado con productos de baja calidad.

Zamácola también señala que la tensión internacional y la guerra en Irán han elevado el precio del petróleo, afectando directamente a las fibras sintéticas y disparando la demanda de algodón natural. “El algodón ha pasado de 60 a 87 dólares la libra, un incremento del 40%”, detalla.