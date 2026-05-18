Miguel Salazar Madrid, 18 MAY 2026 - 17:23h.

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Julio Núñez es un aficionado del ciclismo que ha estado al borde de la muerte tras invadir un conductor su carril con su coche. El accidente le dejó unas graves lesiones que ha mostrado en directo por videollamada en 'El tiempo justo'.

Las duras secuelas de su accidente

Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, Julio padece fuertes heridas en los ojos y en la nariz. Ahora se encuentra recuperándose en su casa. "Afortunadamente solo tengo la nariz rota y puntos en la boca", relata en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Dice que el cirujano plástico tuvo que hacer "una pequeña reconstrucción".

Y que, afortunadamente, no ha tenido ninguna lesión cerebral. "Milagrosamente no me he roto ni un cuerpo del resto del cuerpo", valora. Ahora, está intentando volver a la vida normal. "He podido contarlo y ha quedado en un susto muy grande", comparte.

Julio decidió contar la tragedia que ha vivido para dar visiblidad al respeto a las normas de conducción. "La idea de hacer un reels era tener un impacto en los conductores e intentar que piensen un poco en que encima de cada bicu va una persona", lanza el ciclista.